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Şanlıurfa’da 53 yaşında doğum yaptı! Yüksek riskli gebelik mutlu sonla bitti: 53 yaşında İkiz bebek dünyaya getirdi

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 53 yaşındaki bir kadın, yardımcı üreme teknikleri (IVF) ile oluşan gebeliği sonucu ikiz bebek dünyaya getirdi. Birecik Devlet Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Mert tarafından takip edilen gebelik, ileri yaş ve çoğul gebelik nedeniyle yüksek risk grubunda değerlendirildi. Gebelik süresince anne ve bebeklerin sağlığı titizlikle izlenirken, düzenli perinatoloji kontrolleri ve gelişim taramaları gerçekleştirildi.

Birecik Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Mert tarafından takibi yapılan 53 yaşındaki bir kadın, yardımcı üreme teknikleri (IVF) ile oluşmuş ikiz gebeliğiyle kliniğe başvurdu.

Hem ileri yaşı hem de çoğul gebelik nedeniyle yüksek riskli gebelik grubunda değerlendirilen hastanın takibi, gebeliğin erken döneminden itibaren titizlikle sürdürüldü.

Şanlıurfa’da 53 yaşında doğum yaptı! Yüksek riskli gebelik mutlu sonla bitti: 53 yaşında İkiz bebek dünyaya getirdi 1

FETAL GELİŞİM SERİ ULTRASONOGRAFİLER İLE TAKİP EDİLDİ

Gebelik süresince anne ve bebek sağlığı açısından düzenli taramalar ve perinatoloji konsültasyonları gerçekleştirildi. Gebe kadın, preeklampsi, gestasyonel diyabet ve erken doğum gibi riskler açısından yakın izlem sağlanarak, fetal gelişim seri ultrasonografiler ile takip edildi.

İKİ SAĞLIKLI BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

Hastanenin gebe okulu ve kadın doğum polikliniğinde düzenli olarak takibi yapılan kadın, 38. gebelik haftasında herhangi bir komplikasyon gelişmeden, elektif sezaryen ile iki sağlıklı bebek dünyaya getirdi.

Şanlıurfa’da 53 yaşında doğum yaptı! Yüksek riskli gebelik mutlu sonla bitti: 53 yaşında İkiz bebek dünyaya getirdi 2

DİSİPLİNLİ TIBBİ YAKLAŞIMIN ÖNEMİ

Hastanede görevli Op. Dr. Abdurrahman Mert, ileri yaşta ve yardımcı üreme teknikleriyle oluşan gebeliklerin, uygun ve disiplinli tıbbi yaklaşımla başarılı bir şekilde sonuçlandırılabildiğini, söz konusu vakanın da bu açıdan önemli olduğunu vurguladı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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