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Şanlıurfa'da bir ilçeyi ayağa kaldıran olay! Kuduz hastası hastaneden kaçtı, vatandaşlar paniğe kapıldı

18.08.2023 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da başıboş köpeğin saldırısında yaralanan ve hastaneye kaldırılan Suriyeli H.H.F., kuduz teşhisi konulup bir odaya alındı. H.H.F. odanın kilidini açıp hastaneden firar etti. Arama çalışması başlatan ekipler, H.H.F.'yi boş bir arazide buldu. H.H.F., ikna edilerek hastaneye götürülürken vatandaşlar paniğe kapıldı. İlçede panik ve tedirginlik yaratan olay üzerine kuduz hastası Suriyeli gencin temasta bulunduğu kişi veya kişilerin tespit çalışması devam ediyor.

Şanlıurfa'da bir ilçeyi ayağa kaldıran olay! Kuduz hastası hastaneden kaçtı, vatandaşlar paniğe kapıldı

Olay, Akçakale'ye bağlı Dibat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye’nin Telabyad kentinde başıboş bir köpeğin saldırısı sonucu yaralanan H.H.F., hastaneye kaldırıldı. Kuduz teşhisi konulan H.H.F., sınır komşusu olan Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada bir odaya muhafaza için konulan genç, kilitli odanın kapısını açarak, hastanede bir kişinin cep telefonunu alıp kaçtı. Cep telefonu gasp edilen hasta yakının ihbarı üzerine hastane polisi, güvenlik kamerası incelemesinde cep telefonunu çalan kişinin kuduz teşhisi konulan H.H.F., olduğunu tespit etti.

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BOŞ ARAZİDE BULUNDU

Akçakale Devlet Hastanesi’nden kaçan H.H.F.'yi bulmak için polis ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı. Kaçan H.H.F. hastaneye 10 kilometre mesafedeki Dibat Mahallesi'nde boş tarlada bulundu. Etrafa korkuyla bakan Faras'ın ikna olması için Arapça bilen görevliler çağrıldı. Uzun bir sürenin ardından ikna edilen H.H.F., özel kıyafetli ekiplerce ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine götürüldü.

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TEMAS ETTİĞİ KİŞİLER ARANIYOR

İlçede panik ve tedirginlik yaratan olay üzerine kuduz hastası Suriyeli gencin temasta bulunduğu kişi veya kişilerin tespit çalışması devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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kuduz Şanlıurfa

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