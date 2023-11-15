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Şanlıurfa'da çekilen görüntüler gündem oldu! "Sizin derinizi yüzeceğim" diyen polise soruşturma açıldı! Valilik açıklama yaptı

15.11.2023 00:16 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, sokakta polis memuruyla bir kadın arasında yaşanan tartışma cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Şanlıurfa Valiliği de olayla ilgili açıklama yaptı. Tartıştığı kişiye "Sizin derinizi yüzeceğim” diyerek tehdit ettiği iddiasıyla polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Şanlıurfa'da çekilen görüntüler gündem oldu! "Sizin derinizi yüzeceğim" diyen polise soruşturma açıldı! Valilik açıklama yaptı

Olay, akşam saatlerinde Eyyübiye Kaymakamlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu suçundan yargılaması devam eden ve hakkında zorla getirme kararı bulunan Aziz B. (36) ablası Dilber B. (38) ile birlikte Şehitlik Polis Merkezine gitti. Polis merkezinde iki kardeşe kimlik kartlarının eski olduğu belirtilerek, değiştirilip, adliyede ifade vermeleri istendi. Bunun üzerine Aziz B. ve Dilber B., kimlik kartlarını yenilemek için adliye binasına 200 metre uzaklıkta bulunan Eyyübiye Kaymakamlığı’na gitti.

"ARAMAN VAR EKİP ÇAĞIRACAĞIM"

Nüfus müdürlüğünde kimlik yenileme işlemleri bitikten sonra dışarı çıktıkları esnada olay yerine gelen ve saldırı görüntülerinde yer alan Sarayönü Polis Merkezi Amirliği’nde görevli polis, kimlik kontrolü yaptı. Polis memuru Aziz B.'yi "Araman var, ekip çağıracağım" diyerek gözaltına almak istedi.

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Gözaltı işlemine gerek olmadığını, adliye binasının yakın olduğunu belirten Dilber B., ifade vermeye gittiklerini belirtti. Dilber B.'yi "Sizi ilgilendiren bir şey yok” diyerek iten polis memuru, cebinden çıkardığı biber gazı ile müdahale etmeye başladı. Bu esnada polis amiri biber gazının etkisi ile sersemleyen Aziz B.'nin başına silah dipçiği ile vurdu.

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VİDEO SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin, "Sizin derinizi yüzeceğim” sözlerini sarf ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması ile kısa sürede çok sayıda tepki gördü. İki kardeş olay yerine gelen polisler tarafından araca konularak hastaneye götürdü. Başına silah dipçiği ile vurulan Aziz B.'nin başına hastanede 4 dikiş atıldı. Tedavisi tamamlanan Aziz B. ile ablası Dilber B., kendilerini tehdit eden polisten şikayetçi olurken, 2 kardeş işlemlerinin ardından gözaltına alındı.

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VALİLİK DUYURDU: POLİS HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Şanlıurfa Valiliği, sokakta tartıştığı kadını tehdit eden polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bir kadın ile polis memuru arasında yaşanan diyaloğa ilişkin Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basında ve bazı haber sitelerinde yer alan 'Şanlıurfa'da bir polis memurunun bir kadına saldırdığına' ilişkin iddiaları içeren haber üzerine ilgili polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (DHA)

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polis Şanlıurfa
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