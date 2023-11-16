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  4. Şanlıurfa'da hamile eşini öldürmüştü! Büyü iddiası: 'Uyurken canavar gibi gördüm'

Şanlıurfa'da hamile eşini öldürmüştü! Büyü iddiası: 'Uyurken canavar gibi gördüm'

16.11.2023 13:13 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da 5 aylık hamile Fidan Uzun eşinin tüfeğinden çıkan kurşunlarla hayatını kaybetmişti. Tüfeğin kazara ateş alması sonucu eşini vurduğu iddia edilen Ahmet Uzun ifadesinde eşine ve kendisine büyü yapıldığını düşündüğü itiraf etti. Uzun, "Bize büyü yapılmıştı. Olay gecesi uyurken, yanımda yatan eşimi canavar gibi gördüm ve beni öldüreceği düşüncesiyle ateş ederek öldürdüm" dedi.

Şanlıurfa'da hamile eşini öldürmüştü! Büyü iddiası: 'Uyurken canavar gibi gördüm'

Olay, dün gece saatlerinde Akçakale’ye bağlı Çömlekçi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Uzun ailesinin evinden silah sesi geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, evde 5 aylık hamile Fidda Uzun'u kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Fidda Uzun'un cenazesi otopsi için morga götürülürken, eşi Ahmet Uzun jandarma ekiplerince evinin arka bahçesinde suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen Uzun, ilk ifadesinde temizlediği tüfeğini asmak istediği sırada kazayla ateş alması sonucu olayın meydana geldiğini iddia etti.

BÜYÜ İDDİASI

Olayın gece geç saatlerde gerçekleşmiş olmasından şüphelenen jandarma ekiplerinin sorguladığı Ahmet Uzun, eşine ve kendisine büyü yapıldığını düşündüğü için öldürdüğünü itiraf etti.

"UYURKEN CANAVAR GİBİ GÖRDÜM"

1 yıl önce eşiyle severek evlendiğini belirten Ahmet Uzun, "Eşim ile evin dışında olduğumuz zamanlarda çok iyiydik. Aramızda hiçbir sorun yaşamıyorduk, Eve girdiğimiz zaman huzurumuz kaçıyor ve sürekli kavga ediyorduk. Son günlerde evde çok sayıda muska ve Arapça yazılı kağıt parçaları vardı. Bize büyü yapılmıştı. Olay gecesi uyurken, yanımda yatan eşimi canavar gibi gördüm ve beni öldüreceği düşüncesiyle ateş ederek öldürdüm" dedi.

Ahmet Uzun’un daha önce de psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Uzun, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

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