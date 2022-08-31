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Şanlıurfa'da iğrenç olay! Taciz zanlısını tekme tokat dövdüler...

31.08.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İğrenç olay Şanlıurfa'da yaşandı. Evinin önünde bekleyen 11 yaşındaki kıza 5 lira veren şahıs, daha sonra taciz etmeye çalıştı. Şahıs, mahalleli tarafından yakalanarak tekme tokat dövüldü.

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Taciz zanlısını tekme tokat dövdüler...

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde yaşandı. İddia göre evinin önünde bekleyen 11 yaşındaki kız çocuğuna 5 lira veren şahıs, daha sonra taciz etmeye çalıştı.

TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ

Kızın bağırması üzerine olayı fark eden mahalleli, şahsı yakalayarak linç etmek istedi. Vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülen şahıs, olay yerine giden polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken kız ve ailesi de ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa taciz
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