ŞANLIURFA’DA OKULLAR TATİL Mİ? 20 Mart 2023 Şanlıurfa’da okullar var mı? Valilikten 3 ilçe için tatil kararı!

Şanlıurfa’da okulların tatil edilip edilmediği merak konusu olurken dün konuya dair son dakika açıklaması yapıldı Şanlıurfa Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi’nde yapılan gün sonu değerlendirme toplantısının ardından Şanlıurfa’da 3 ilçede okullar tatil edildi. İşte, 20 Şubat 2023 Pazartesi günü okulların tatil olduğu ilçeler…
Şanlıurfa'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı merak edildi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“ Mevcut durumumuzu değerlendirerek HALİLİYE, KARAKÖPRÜ ve EYYÜBİYE ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20.03.2023 tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık.”
Şanlıurfa'da Haliliye, Karaköprü ve Eyyübe ilçelerinde eğitime 1 gün daha ara verildi.