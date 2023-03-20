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  4. ŞANLIURFA’DA OKULLAR TATİL Mİ? 20 Mart 2023 Şanlıurfa’da okullar var mı? Valilikten 3 ilçe için tatil kararı!

ŞANLIURFA’DA OKULLAR TATİL Mİ? 20 Mart 2023 Şanlıurfa’da okullar var mı? Valilikten 3 ilçe için tatil kararı!

20.03.2023 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da okulların tatil olup olmadığı 20 Mart 2023 Pazartesi günü veli ve öğrenciler tarafından merak edildi. Yaşanan sel felaketinin ardından Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Şanlıurfa Valisi üç ilçede tatil kararı alındığını duyurdu. Birçok kişi intrtnette "Bugün Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 20 Mart 2023 Şanlıurfa’da okullar var mı?" gibi soruları araştırıyor. İşte valilikten yapılan açıklama...

ŞANLIURFA’DA OKULLAR TATİL Mİ? 20 Mart 2023 Şanlıurfa’da okullar var mı? Valilikten 3 ilçe için tatil kararı!

Şanlıurfa’da okulların tatil edilip edilmediği merak konusu olurken dün konuya dair son dakika açıklaması yapıldı Şanlıurfa Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi’nde yapılan gün sonu değerlendirme toplantısının ardından Şanlıurfa’da 3 ilçede okullar tatil edildi. İşte, 20 Şubat 2023 Pazartesi günü okulların tatil olduğu ilçeler…

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ŞANLIURFA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı merak edildi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“ Mevcut durumumuzu değerlendirerek HALİLİYE, KARAKÖPRÜ ve EYYÜBİYE ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20.03.2023 tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık.”

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ŞANLIURFA'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL

Şanlıurfa'da Haliliye, Karaköprü ve Eyyübe ilçelerinde eğitime 1 gün daha ara verildi.

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Şanlıurfa Valiliği

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