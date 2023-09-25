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  4. Şanlıurfa'da silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'da silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti!

25.09.2023 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde cadde ortasında otomobilden ateş açıldı. Silahlı saldırıya uğrayan şahıs, hayatını kaybetti. Ölen şahsın yakınları olay yerine akın ederken, bazıları ise sinir krizi geçirdi.

Şanlıurfa'da silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti!

Olay, Siverek ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Y.İ. yolda yürüdüğü sırada bir otomobilden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Vücuduna isabet eden mermilerle yere yığılan Y.İ.'yi gören çevredeki vatandaşlar olayı 112'ye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Y.İ’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesi sonrasında Y.İ.‘nin cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölen şahsın yakınları olay yerine akın ederken, bazıları ise sinir krizi geçirdi. Polis, olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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Şanlıurfa Siverek silahlı saldırı

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