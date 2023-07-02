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Şanlıurfa'da tepki çeken görüntüler! Atatürk büstüne çıkıp, ayak ayak üstüne atarak poz verdi: Polis tarafından yakalandı

02.07.2023 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da, Atatürk büstüne çıkıp ayak ayak üstüne atarak poz veren ve fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasıyla tepkilere neden olan 13 yaşındaki Suriyeli M.E., polis ekiplerince yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Konuya ilişkin olarak Şanlıurfa Valiliğinden açıklama yapıldı. İşte haberin detayları...

Şanlıurfa'da tepki çeken görüntüler! Atatürk büstüne çıkıp, ayak ayak üstüne atarak poz verdi: Polis tarafından yakalandı

Şanlıurfa'nın en işlek yerlerinden olan Topçu Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne akşam saatlerinde çıkan ve ayak ayak üstüne atarak poz veren çocuğun fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması tepkilere yol açtı.

Şanlıurfa Valiliği, kentte bu ve benzeri provokatif eylemlere kesinlikle müsaade edilmeyeceği yönünde açıklamada bulunarak, Atatürk büstüne çıkan 13 yaşındaki Suriye uyruklu M.E.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını duyurdu.

"PROVOKATİF EYLEMLERE KESİNLİKLE MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR"

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"02.07.2023 tarihinde bir haber ajansından ve bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Suriyeli gençten haddini aşan eylem: Ata’ya saygısızlık' başlıklı haber uyarınca aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılması gerektiği anlaşılmıştır. Olayın şüphelisi Suriye uyruklu M.E. (13) güvenlik güçlerimizce yakalanmış olup, gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Konu, tüm birimlerimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir. İlimizde bu ve benzeri provokatif eylemlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir."

(DHA)

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Şanlıurfa atatürk

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