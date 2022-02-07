Şanlıurfa'daki görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı! Soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa Siverek'te aracın arkasına iple bağlanarak sürüklenen koyunun görüntüleri, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerle ilgili olarak Siverek Kaymakamlığının soruşturma başlattığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi ile Viranşehir ilçesini bir birine bağlayan karayolunda yaşandı. Seyir halindeki hafif ticari bir araca iple bağlanan koyun, kilometrelerce sürüklendi. O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. Ne zaman çekildiği henüz tam belirlenemeyen görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Bağlandığında yaşayıp yaşamadığı henüz öğrenilemeyen koyunun, sürüklenirken hayat belirtisinin olmadığı gözlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Siverek Kaymakamlığının olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

