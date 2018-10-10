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Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 17:41 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, çevik kuvvet ekiplerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 10 polis yaralandı.

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Kaza, bu sabah Suruç'un Aligör Mahallesi'nde meydana geldi. Çevik kuvvet polislerini taşıyan, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen midibüs, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 10 polis yaralandı.

YARALI POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı polisler, Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Suruç polis hastane

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
şükür olsun saadece yaralı var ..
çok geçmiş olsun
şükür ıyıler
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