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  4. Şanlıurfa Valisi Erin, yeni yıla güvenlik güçleriyle girdi

Şanlıurfa Valisi Erin, yeni yıla güvenlik güçleriyle girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 01:58 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Erin, yeni yıla güvenlik güçleriyle girdi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yeni yıla Eyyübiye Polis Merkezi'nde güvenlik güçleriyle girdi.

Vali Erin, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile yeni yılı güvenlik güçleriyle karşıladı.

Polis ve jandarma ekiplerince kent genelindeki uygulama noktalarını gezen Vali Erin ve beraberindekiler personele yeni yılda başarı diledi. Uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla da sohbet eden Erin, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

Daha sonra Eyyübiye Polis Merkezi'ne geçen Vali Erin ve beraberindekiler burada görev yapan polislere başarılar dileyerek yeni yıla onlarla girdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Erin, yeni yılın Şanlıurfa'ya ve tüm Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni etti.

Yaptıkları çalışmalar nedeniyle güvenlik güçlerine teşekkür eden Vali Erin, "Sıkıntılı günlerde Şanlıurfa'nın hem merkezinde hem de ilçelerinde terörle ve terör örgütleriyle mücadelede oldukça başarılı bir yılı geride bıraktık. PKK başta olmak üzere IŞİD terör örgütüyle mücadele anlamında da emniyet ve jandarma teşkilatlarımız diğer büyük operasyonlar gerçekleştirdiler. Engelledikleri ve önüne geçtikleri birçok olayla Türkiye'nin gündemine oturabilecek büyük başarıları imza attılar. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve kardeşlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

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Abdullah Erin Emniyet polis Şanlıurfa Vali yeni yıl

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