Şanlıurfa ve Gaziantep'teki deprem konutlarının kura sonuçları sosyal medyada gündem oldu! İki AK Partili isme çıktı: 'Evi kardeşim aldı'

6 Şubat depremlerinin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda 11 ilde deprem konutları hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Şanlıurfa ve Gaziantep'te TOKİ ve AFAD tarafından yapılan deprem konutlarının iki AK Partili isme çıkması ise sosyal medyada gündem oldu.

ŞAMİL TAYYAR: 'EVİ KARDEŞİM ALDI'

AFAD’ın Gaziantep'te 4 Şubat tarihinde düzenlediği kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazanan isimlerden biri de AK Parti'de 24, 25, ve 26. dönem Gaziantep Milletvekilliği yapan Şamil Tayyar oldu. Şamil Tayyar’a İslahiye’de 5. katta 2+1 daire çıktı.

Konu ile ilgili BirGün’e açıklama yapan Şamil Tayyar şunları söyledi:

“Kurada 2+1 85 metrekare ev çıktı. Babamın iki katlı bahçeli bir evi vardı. Ev benim üzerime kayıtlıydı ve ağır hasar raporu vermişlerdi. Bir süre sonra da yıkıldı. Hak sahibi olarak deprem konutuna başvurduk. Kurada çıkan evi de kardeşim aldı.”

ASUMAN YAZMACI: 'EN BASİT TABİRİYLE DEZENFORMASYON, ÇARPITMADIR'

Şanlıurfa'da 7 Şubat'ta kura yöntemiyle teslim edilen konutlardan biri de AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı’ya çıktı. Yazmacı’ya kurada 4. Katta 3+1 ev çıktı.

Haberler sonrasında sosyal medyadan açıklama yapan Yazmacı şunları söyledi:

"'Asrın felaketi' olan, 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde binlerce vatandaşımız gibi benim de evim yıkıldı. Olması gerektiği şekilde hiçbir ayrıcalık beklentim ve isteğim olmadan, her afetzede Türk vatandaşının hakkı olduğu gibi TOKİ’nin konutlarına başvuruda bulunmuştum. NOTER huzurunda yapılan 'Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası'nda bana da bir evin çıktığı bilgisini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da kentteki o günkü programları nedeniyle sonradan öğrendim. Her vatandaşımız gibi benim de hakkım olan bir hususta, önce yasal süreçler işletilerek yaptığım başvuru ve adil şekilde noter huzurunda yapılan kurayı bir ayrıcalık gibi sunmak en basit tabiriyle dezenformasyon, çarpıtmadır. Yasal bir hakkın kullanımını sansasyonel bir olaymış gibi sunmak habercilik değil, eğer hakkım olmamasına rağmen, bir şekilde bana bir ayrıcalık yapıldığı bilgisi varsa bunu çekinmeden her yerden paylaşmaktır gazetecilik. Kamuoyuna saygıyla sunarım."

