HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şanlıurfa ve Gaziantep'teki deprem konutlarının kura sonuçları sosyal medyada gündem oldu! İki AK Partili isme çıktı: 'Evi kardeşim aldı'

Şanlıurfa ve Gaziantep'teki deprem konutlarının kura sonuçları sosyal medyada gündem oldu! İki AK Partili isme çıktı: 'Evi kardeşim aldı'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
10.02.2024 19:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada bir haber gündem oldu. 6 Şubat depremleri sonrasında Şanlıurfa ve Gaziantep'te TOKİ ve AFAD tarafından yapılan deprem konutları iki AK Partili isime çıktı. Söz konusu haberle ilgili olarak AK Parti'de 24, 25, ve 26. dönem Gaziantep Milletvekilliği yapan Şamil Tayyar ve Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı açıklama yaptı.

Şanlıurfa ve Gaziantep'teki deprem konutlarının kura sonuçları sosyal medyada gündem oldu! İki AK Partili isme çıktı: 'Evi kardeşim aldı'

6 Şubat depremlerinin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda 11 ilde deprem konutları hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Şanlıurfa ve Gaziantep'te TOKİ ve AFAD tarafından yapılan deprem konutlarının iki AK Partili isme çıkması ise sosyal medyada gündem oldu.

ŞAMİL TAYYAR: 'EVİ KARDEŞİM ALDI'

AFAD’ın Gaziantep'te 4 Şubat tarihinde düzenlediği kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazanan isimlerden biri de AK Parti'de 24, 25, ve 26. dönem Gaziantep Milletvekilliği yapan Şamil Tayyar oldu. Şamil Tayyar’a İslahiye’de 5. katta 2+1 daire çıktı.

thumbs_b_c_9cf1569344fbe85eaf11312d62e6e0f4

Konu ile ilgili BirGün’e açıklama yapan Şamil Tayyar şunları söyledi:

“Kurada 2+1 85 metrekare ev çıktı. Babamın iki katlı bahçeli bir evi vardı. Ev benim üzerime kayıtlıydı ve ağır hasar raporu vermişlerdi. Bir süre sonra da yıkıldı. Hak sahibi olarak deprem konutuna başvurduk. Kurada çıkan evi de kardeşim aldı.”

ASUMAN YAZMACI: 'EN BASİT TABİRİYLE DEZENFORMASYON, ÇARPITMADIR'

Şanlıurfa'da 7 Şubat'ta kura yöntemiyle teslim edilen konutlardan biri de AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı’ya çıktı. Yazmacı’ya kurada 4. Katta 3+1 ev çıktı.

4

Haberler sonrasında sosyal medyadan açıklama yapan Yazmacı şunları söyledi:

"'Asrın felaketi' olan, 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde binlerce vatandaşımız gibi benim de evim yıkıldı. Olması gerektiği şekilde hiçbir ayrıcalık beklentim ve isteğim olmadan, her afetzede Türk vatandaşının hakkı olduğu gibi TOKİ’nin konutlarına başvuruda bulunmuştum. NOTER huzurunda yapılan 'Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası'nda bana da bir evin çıktığı bilgisini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da kentteki o günkü programları nedeniyle sonradan öğrendim. Her vatandaşımız gibi benim de hakkım olan bir hususta, önce yasal süreçler işletilerek yaptığım başvuru ve adil şekilde noter huzurunda yapılan kurayı bir ayrıcalık gibi sunmak en basit tabiriyle dezenformasyon, çarpıtmadır. Yasal bir hakkın kullanımını sansasyonel bir olaymış gibi sunmak habercilik değil, eğer hakkım olmamasına rağmen, bir şekilde bana bir ayrıcalık yapıldığı bilgisi varsa bunu çekinmeden her yerden paylaşmaktır gazetecilik. Kamuoyuna saygıyla sunarım."


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırıİstanbul'da AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı
Erdoğan, Alper Gezeravcı ile görüştü!Erdoğan, Alper Gezeravcı ile görüştü!
Görenler şaşkına dönüyor! Bu kuzunun çenesi ve sol gözü yokGörenler şaşkına dönüyor! Bu kuzunun çenesi ve sol gözü yok
Anahtar Kelimeler:
deprem Şamil Tayyar Gaziantep Şanlıurfa ak parti konut
En Çok Okunan Haberler
Sıfır otomobil fiyatlarında kafalar karışık! Tek tek belli oldu

Sıfır otomobil fiyatlarında kafalar karışık! Tek tek belli oldu

İstanbul'da AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı

İstanbul'da AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı

Ankara seçim anketi: Yavaş açık ara önde

Ankara seçim anketi: Yavaş açık ara önde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak’ta duyurdu: ‘Doğal gaz desteğini Nisan ayına kadar uzatıyoruz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak’ta duyurdu: ‘Doğal gaz desteğini Nisan ayına kadar uzatıyoruz’

Otomobil 8 metreden denize uçmuştu! Lise müdürünün hayatını kaybettiği olayda yeni detaylar

Otomobil 8 metreden denize uçmuştu! Lise müdürünün hayatını kaybettiği olayda yeni detaylar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.