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Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 11:56 | Son Güncelleme

Yaklaşık 60 öğrenci hastanelere kaldırıldı

Şanlıurfa'da, gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaklaşık 60 öğrenci hastanelere kaldırıldı.

Merkez Karaköprü ilçesi Şehit Abdulselam Halat Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerin içtikleri çorbanın ardından baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle okul yöneticilerine başvurmaları üzerine okula 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Öğrenciler sağlık ekipleri eşliğinde ambulanslar ve özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, öğrenci velileri de okula gelerek çocuklarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
gıda zehirlenmesi öğrenci Şanlıurfa

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