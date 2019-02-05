Şanlıurfa'da hastalar için müzik etkinliği

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemodiyaliz ünitesi ve çocuk cerrahi servisinde hastalara ney ve kanun dinletisi sunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen "Bizim için Değerlisiniz" projesi kapsamında, diyaliz hastaları ve çocuk cerrahi servisinde yatarak tedavi görenlere yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Program kapsamında, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hemodiyaliz ünitesi ve çocuk cerrahi servisinde ney ve kanun dinletisi sunuldu.

Çocuk cerrahi servisi hastalarına, tedavi oldukları süre içerisinde, içinde bulundukları psikolojik durumdan kurtulup moral ve motivasyon desteği sağlamak, çocukların korkularını ve tedirginliklerini azaltmak amacıyla palyaço ve prenses figürleri sergilenerek çeşitli hediyeler verildi.

Başhekim Yardımcısı Dr. Gülben Saraçoğlu, hastalara bir nebze de olsa moral vermeye çalıştıklarını söyledi.

Hasta ve yakınlarının etkinliği çok beğendiğini belirten Saraçoğlu, "Burada büyük bir aileyiz. Hastalarımız da bu ailenin bir parçası. Onların sağlığı ve morali bizler için çok önemli. Amacımız buradan sağlıklı ve gülen yüzlerle hastalarımızı uğurlamak. Devletimiz ve Sağlık Bakanlığımız, sağlık yatırımlarına ve sağlık hizmetlerine gereken önemi vermektedir. Tüm çalışma arkadaşlarımızla bütün samimiyetimizle hastalarımızın daima yanındayız. Hastalarımızın sağlığı emin ellerde." dedi.

Etkinliğin ardından Saraçoğlu, servislerde yatan hastaları ziyaret ederek taleplerini dinledi.

