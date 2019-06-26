HABER

Şanlıurfa’da HDP ve DBP il eş başkanlarına tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 17:48 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan HDP İl Eş Başkanı Aliye Kızıldamar ile DBP İl Eş Başkanı Bekir Karakeçili yargılandıkları davanın 2’nci duruşmasında tahliye edildi.

Şanlıurfa’da HDP ve DBP il eş başkanlarına tahliye

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan HDP İl Eş Başkanı Aliye Kızıldamar ile DBP İl Eş Başkanı Bekir Karakeçili yargılandıkları davanın 2’nci duruşmasında tahliye edildi.
Geçen yıl 4 Aralık'ta, HDP Şanlıurfa il binasında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesiyle görüşmesine izin verilmesi talebiyle açlık grevi yapan tutuklu HDP milletvekili Leyla Güven’e destek verdikleri gerekçesiyle tutuklanan HDP İl Eş Başkanı Aliye Kızıldamar ile DBP İl Eş Başkanı Bekir Karakeçili yargılandıkları davanın 2’nci duruşması görüldü. Şanlıurfa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Kızıldamar ve Karageçili ile avukatları katıldı. Sanıklar savunmalarında, partide yapılan bir etkinliğin suç olarak gösterilemeyeceğini öne sürerek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Kızıldamar ve Karageçili'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa’da HDP ve DBP il eş başkanlarına tahliye

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Felaketi hastane çalışanları önlediFelaketi hastane çalışanları önledi
İstanbul’da “drift” ve “makas” atarak genç kızı çığlık çığlığa bırakan maganda yakalandıİstanbul’da “drift” ve “makas” atarak genç kızı çığlık çığlığa bırakan maganda yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Transferde Yusuf Yazıcı bombası! Dev talip

Transferde Yusuf Yazıcı bombası! Dev talip

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de denizin ortasında bayılan adamın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Denizin ortasında bayılan adamın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü

Adana'da aşırı sıcaklar vatandaşları bunalttı

Marmaray'daki arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü!

Marmaray'daki arıza paniğe yol açtı

Sevgilisi uğruna 3 çocuğunu bıraktı, onlarca kişiyi dolandırıp kaçtı

Böyle baba olmaz olsun!

Üst geçitten kopan parça kadının üzerine böyle düştü

Kadın büyük şok yaşadı

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.