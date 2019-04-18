Şanlıurfa'da kaçan boğayı tüfekle vuran kasap gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kesimhaneye götürülürken kaçan boğayı tüfekle vuran kasap gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kesimhaneye götürülürken sahibinin elinden kurtulan boğa, Ayvanat Mahallesi'nde ara sokaklara kaçtı.

Çevredekiler ve sahiplerinin kovalamacasına rağmen yakalanamayan hayvana, hafif ticari araçtan bir kişi av tüfeğiyle ateş etti.

Başından yaralanarak yere yığılan boğa, burada kesildi.

Polis ekipleri boğaya ateş eden ve kasap olduğu belirtilen Serkan Ç'yi gözaltına aldı.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Boğanın kaçtığı ve Serkan Ç. tarafından vurulduğu anlar vatandaşlarca cep telefonu kameralarıyla da görüntülendi.

