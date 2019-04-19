Şanlıurfa'da otomobil, kamyonla çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde saman yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsa Yeşildağ'ın kullandığı 63 KN 586 plakalı otomobil, Viranşehir- Şanlıurfa kara yolunun 22'inci kilometresindeki Siverek kavşağında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 50 LA 828 plakalı saman yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki Süleyman, Gülsen ve Eyyüp Bozkaya ile Çetin Yeşildağ, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan sürücü İsa Yeşildağ, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

