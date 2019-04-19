HABER

Şanlıurfa'da otomobil, kamyonla çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 19:36 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da otomobil, kamyonla çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde saman yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsa Yeşildağ'ın kullandığı 63 KN 586 plakalı otomobil, Viranşehir- Şanlıurfa kara yolunun 22'inci kilometresindeki Siverek kavşağında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 50 LA 828 plakalı saman yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki Süleyman, Gülsen ve Eyyüp Bozkaya ile Çetin Yeşildağ, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan sürücü İsa Yeşildağ, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

PARTNERBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınızBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız
Şenkaya’da kar yağışı hayatı olumsuz etkilediŞenkaya’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kayseri'de 5'inci kattan düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuk toprağa verildiKayseri'de 5'inci kattan düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuk toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
saman yüklü kamyon Şanlıurfa trafik kazası Viranşehir

En Çok Okunan Haberler

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da yakalanan iki şüpheli tutuklandı

BAE casusları hakkında karar verildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Ünlü fenomen sosyal medyada alay konusu oldu!

Ünlü fenomenin öyle görüntüleri ortaya çıktı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.