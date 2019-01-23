Şanlıurfa'da otomobillerin kundaklanma anı güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'da iki otomobilin kundaklanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde park halinde bulunan iki otomobil kundaklandı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Yapılan incelemede araçların kundaklandığının belirlenmesi üzerine polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, otomobillerin yanına gelen maskeli iki şüpheliden biri gözcülük yaparken diğeri araçların üzerine benzin döküyor.

Benzini çakmak ile tutuşturmaya çalışan zanlılar, birkaç denemenin ardından amaçlarına ulaşabiliyor.

