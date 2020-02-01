Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye sanal yolculuk

İSTANBUL (AA) - Şanlıurfa'da dünyanın en eski kült yapılar topluluğu olarak tarihe geçen Göbeklitepe, EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın üçüncü gününde VR teknolojisi ile sanal olarak gezilebiliyor.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 24. kez kapılarını açan EMITT, Deneyim Alanında turizm ve teknolojiyi bir araya getiren yeni proje ve fikirlerle ziyaretçilerini tanıştırıyor.

Ziyaretçiler, VR Deneyim Alanında HTC Vive tarafından VR teknolojisiyle üretilen sanal gerçeklik gözlüğü ile dünyanın en eski kült yapılar topluluğu olarak tarihe geçen Göbeklitepe'yi gezme imkanı buluyor.

Dünya tarihini değiştiren Göbeklitepe'nin yanı sıra katılımcılar, her güne özel VR içerikleriyle Tokyo'nun kalabalık caddelerini ya da Roma'yı ve tarihini anlatan Kolezyum'u tüm dünyayı adeta İstanbul sokaklarında yürüyormuşçasına dolaşma ve dijital olarak deneyimleme fırsatını yakalıyor.

EMITT'te bir diğer VR deneyim adresi dünyanın en yüksek tepesi Everest. Katılımcılar, Everest VR ile zirvede neler olduğunu gerçekçi ve etkileyici görseller eşliğinde keşfedebiliyor. Zirve deneyimini paylaşmak isteyen katılımcılar; ana kampta tırmanış için hazırlıklarını yapıp tehlikeli Khumbu Buzulu'nu geçip dördüncü kampta geceleyip, risklerle dolu Hillary Step kayalıklarını tırmandıktan sonra Everest'in zirvesini fethedebilecek.