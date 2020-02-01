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Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye sanal yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 13:05 | Son Güncelleme

Dünya tarihini değiştiren Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin yanı sıra katılımcılar, her güne özel VR içerikleriyle Tokyo'nun kalabalık caddelerini ya da Roma'yı ve tarihini anlatan Kolezyum'u adeta İstanbul sokaklarında yürüyormuşçasına dolaşma ve dijital olarak deneyimleme fırsatı buluyor

İSTANBUL (AA) - Şanlıurfa'da dünyanın en eski kült yapılar topluluğu olarak tarihe geçen Göbeklitepe, EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın üçüncü gününde VR teknolojisi ile sanal olarak gezilebiliyor.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 24. kez kapılarını açan EMITT, Deneyim Alanında turizm ve teknolojiyi bir araya getiren yeni proje ve fikirlerle ziyaretçilerini tanıştırıyor.

Ziyaretçiler, VR Deneyim Alanında HTC Vive tarafından VR teknolojisiyle üretilen sanal gerçeklik gözlüğü ile dünyanın en eski kült yapılar topluluğu olarak tarihe geçen Göbeklitepe'yi gezme imkanı buluyor.

Dünya tarihini değiştiren Göbeklitepe'nin yanı sıra katılımcılar, her güne özel VR içerikleriyle Tokyo'nun kalabalık caddelerini ya da Roma'yı ve tarihini anlatan Kolezyum'u tüm dünyayı adeta İstanbul sokaklarında yürüyormuşçasına dolaşma ve dijital olarak deneyimleme fırsatını yakalıyor.

EMITT'te bir diğer VR deneyim adresi dünyanın en yüksek tepesi Everest. Katılımcılar, Everest VR ile zirvede neler olduğunu gerçekçi ve etkileyici görseller eşliğinde keşfedebiliyor. Zirve deneyimini paylaşmak isteyen katılımcılar; ana kampta tırmanış için hazırlıklarını yapıp tehlikeli Khumbu Buzulu'nu geçip dördüncü kampta geceleyip, risklerle dolu Hillary Step kayalıklarını tırmandıktan sonra Everest'in zirvesini fethedebilecek.

Türkiye'de ilk defa görülebilecek Louvre Müzesi'nin oluşturduğu "Mona Lisa: Beyond The Glass" adlı sanal sergiyi ziyaret eden katılımcılara ise VR sayesinde ahşap panel üzerine resmedilen tablonun ince detaylarını çok daha yakından inceleme, boya katmanları arasında ahşap panelin dokusu ve üzerindeki çatlakları görüntüleme imkanı sunuluyor.

- 35 ülke tanıtılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve THY'nin kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğinde, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğinin (TTYD) iş ortaklığında düzenlenen 24. EMITT Fuarı, üçüncü gününde de misafirlerini ağırlıyor.

Fuara, 35 ülke tanıtım standıyla katılıyor.

EMITT, Çin, Meksika ve Almanya'nın da katıldığı fuar; Lübnan, Sırbistan, İngiltere, Kuzey Kıbrıs, Malta, Bulgaristan, Dubai, Japonya, Litvanya, Güney Kore, Endonezya, Şili, Hindistan, Hırvatistan, Özbekistan, Azerbaycan, Karadağ, Gine, Nepal, Moğolistan, Bosna Hersek, Kosova, Cezayir ve Brezilya gibi farklı kıtalardan ülkelere ev sahipliği yapıyor.

Tüm dünyadan katılımcılar, davetli tur operatörleri ve sektör uzmanlarının, turizm sektörünün küresel ve yerel gündem konularını tartıştığı fuarda, dünyanın önemli turist çekim noktaları ve Türkiye'den 40'a yakın destinasyon tanıtılıyor.

20 ülkeden 200'ün üzerinde davetli tur operatörünün katıldığı etkinliğe, bu yıl 60 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Fuar, 2 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

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24. EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı göbeklitepe sanal yolculuk VR teknolojisi

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