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Finlandiya Başbakanı, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi

04.08.2020 14:04 | Son Güncelleme

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve 16 yıldır birlikte yaşadığı Finlandiyalı futbolcu Markus Raikkonen evlendi. 22 aylık kızları olan çiftin, Cumartesi günü başbakanlık konutunda ailelerinin ve arkadaşlarının katıldığı bir törenle nikah kıydığı açıklandı.

Finlandiya Başbakanı, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi

34 yaşındaki Marin, saten gelinlik giydiği fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Aynı fotoğraflar 34 yaşındaki Raikonnen tarafından da paylaşıldı.

Finlandiya hükümeti, çifti Twitter üzerinden kutladı.

Aralık 2019'da göreve gelen Sanna Marin, dünyanın görevdeki en genç başbakanı olmuştu.

2015'te merkez soldaki Sosyal Demokrat Parti'den milletvekili seçilen Marin ayrıca Finlandiya'nın en genç başbakanı ve ülkenin üçüncü kadın başbakanı.

Finlandiya'da koalisyon hükümeti beş partiden oluşuyor ve tüm partilerin genel başkanları kadın.

Eski Başbakan Alexander Stubb, "Koalisyon Finlandiya'nın modern, ilerici bir ülke olduğunu gösteriyor" demişti.

MARİN'İN YAŞAM ÖYKÜSÜ

Sanna Marin, yaşı ve 22 aylık bir kızının olması nedeniyle basında 2017 yılında 37 yaşında Yeni Zelanda Başbakanı olan Jacinda Ardern'e benzetiliyor.

Marin, annesi ve annesinin kadın eşi ile birlikte kiralık bir evde büyüdü.

2015 yılında verdiği bir mülakatta, ailesi hakkında dışarıda açıkça konuşamadığı için kendisini "görünmez" hissettiğini söyledi.

Ailesinde üniversiteye eğitimi alan ilk kişi oldu.

2012 yılında 27 yaşındayken memleketi Tampere kentinde Belediye Meclisi Başkanı seçilmiş ve Sosyal Demokrat Parti içerisinde hızla yükselmişti.

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