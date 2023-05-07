Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu hangi günler çekiliyor? 7 Mayıs bilet ve çekiliş ekranı

Şans Topu çekiliş sonuçları araştırılıyor. Şans Topu çekilişine katılarak şansını denemek isteyen vatandaşlar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Şans Topu 7 Mayıs Pazar çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.
Şans Topu çekilişi saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş www.millipyangoonline.com sitesinden takip edilecek.
Şans Topu çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor.