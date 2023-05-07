HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu hangi günler çekiliyor? 7 Mayıs bilet ve çekiliş ekranı

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu hangi günler çekiliyor? 7 Mayıs bilet ve çekiliş ekranı

07.05.2023 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merakla takip ediliyor. 7 Mayıs Pazar akşamı Milli Piyango'da Şans Topu çekilişi gerçekleştirilecek. Haftanın son çekilişiyle kapanış yapacak olan Şans Topu çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu hangi günler çekiliyor? 7 Mayıs bilet ve çekiliş ekranı

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu hangi günler çekiliyor? 7 Mayıs bilet ve çekiliş ekranı

Şans Topu çekiliş sonuçları araştırılıyor. Şans Topu çekilişine katılarak şansını denemek isteyen vatandaşlar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Şans Topu 7 Mayıs Pazar çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş www.millipyangoonline.com sitesinden takip edilecek.

ezgif.com-gif-maker (33)

ŞANS TOPU HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Şans Topu çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor.

ezgif.com-webp-to-jpg

3 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

ŞANS TOPU SONUÇLARI 3 MAYIS 2023 AÇIKLANDI! ŞANS TOPU SONUÇLARI 3 MAYIS 2023 AÇIKLANDI!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde olay çıktı!İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde olay çıktı!
Kılıçdaroğlu 'Benim saray merakım yok' deyip seslendi!Kılıçdaroğlu 'Benim saray merakım yok' deyip seslendi!
Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı! Milyonlarca liralık hasar varCeviz büyüklüğünde dolu yağışı! Milyonlarca liralık hasar var
Anahtar Kelimeler:
şans topu çekiliş sonuçları şans topu sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının o pozlarına dayanamadı! "Seksi..."

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının o pozlarına dayanamadı! "Seksi..."

İnce'den rakibine destek sözü: Şartını 3 isim vererek açıkladı!

İnce'den rakibine destek sözü: Şartını 3 isim vererek açıkladı!

Saatler kala o görüntüyü paylaştı! Gündem yaratan iddia

Saatler kala o görüntüyü paylaştı! Gündem yaratan iddia

Erdoğan açıkladı: Asgari ücret, emekli ve memur maaşları...

Erdoğan açıkladı: Asgari ücret, emekli ve memur maaşları...

Fenerbahçe'den tarihi karar!

Fenerbahçe'den tarihi karar!

AFAD duyurdu! Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.