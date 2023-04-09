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Şans Topu sonuçları bugün açıklandı mı, nasıl oynanır? 9 Nisan Şans Topu sonuçları ve çekiliş ekranı

09.04.2023 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merakla takip ediliyor. 9 Nisan 2023 Pazar akşamı Milli Piyango'da çekiliş gerçekleştirilecek. Haftanın son çekilişiyle kapanış yapa ocak olan oyun, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Şans Topu sonuçları bugün açıklandı mı, nasıl oynanır? 9 Nisan Şans Topu sonuçları ve çekiliş ekranı...

Şans Topu sonuçları bugün açıklandı mı, nasıl oynanır? 9 Nisan Şans Topu sonuçları ve çekiliş ekranı

Şans Topu çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor. Şans Topu çekilişine katılarak şansını denemek isteyen vatandaşlar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Şans Topu 2 Nisan Pazar çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak olan çekiliş www.millipyangoonline.com sitesinden takip edilebilecek.

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki otuz dört numara içinden birinci bölüm için beş numara ve farklı bir küre içerisindeki on dört numara içinden ikinci bölüm için bir numara çekilir.

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Oynadığınız her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin etmeniz halinde ikramiye kazanırsınız.
5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür. Kazanma oranı ise oynadığınız kolon ve bildiğiniz numara adedine göre değişir.

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