Sansasyonel açıklamaları büyük yankı bulmuştu! UFO ifşacısından çok konuşulacak sözler: "Anlattıklarım buzdağının görünen kısmı"

ABD Kongresi'nde düzenlenen oturumda verdiği yeminli ifadesinde UFO ve UAP'lere ilişkin sansasyonel açıklamalar yapan ABD Donanması'nda pilot olarak görev yapmış olan Ryan Graves, Newsweek için bir yazı kaleme aldı.

"ANLATTIKLARIM BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI"

Futurism'in haberine göre, Graves, "anlattıklarının buzdağının görünen kısmı olduğunu söylediği" yazısında, donanma pilotu olarak görev yaptığı süre boyunca, kendisi ve ekibinin Virginia Beach açıklarında düzenli olarak "görünürde hiçbir itici gücü olmayan... ancak Kategori-4 kasırga rüzgarlarında hareketsiz kalabilen, süpersonik hıza çıkabilen ve tüm gün çalışarak savaş uçaklarımızdan daha uzun süre dayanabilen" uçaklarla karşılaştığını belirtti.

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Americans for Safe Aerospace'in kurucu ortağı olan Graves, "Bugün, aynı UAP'ler hala görülüyor; hala ne olduklarını bilmiyoruz; ve hükümetimizin sorunun boyutu hakkında hiçbir fikri yok. Çünkü hem ticari hem de askeri pilotlar UAP'ler ile karşılaşıyor ve bu vakaların çoğu bildirilmiyor" diye yazdı.

Graves, Temmuz sonunda verdiği ifadesinden önce, Americans for Safe Aerospace'in UAP'lere tanık olan 30'dan fazla kişiyle temas halinde olduğunu iddia etmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD Kongresi'nde UFO ve UAP'lere ilişkin düzenlenen oturumda daha önce ABD ordusunda görev almış 3 istihbarat yetkilisi tanık olarak ifade vermişti.

ABD'de 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan David Grusch, 4 yılı aşkın bir süre içerisinde yaklaşık 40 tanıkla yaptığı görüşmelerine işaret ederek, hükümette "tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların olduğunu" iddia etmişti.

Grusch, bu yılın başlarına kadar UAP'leri araştıran Pentagon görev gücünde temsilci olarak yer aldığını belirterek, hükümetin yıllardır tanımlanamayan olgular hakkında enkaz toplama programı yürüttüğünü ileri sürmüştü.

Bu programlara erişim izni istediğinde kendisine bu iznin verilmediğini kaydeden Grusch, UAP'lerden "insanlara ait olmayan organik canlı bileşenleri" çıktığını öne sürmüştü.

Grusch, ABD'nin "sağlam ve kısmen bozulmamış" uzaylı araçları bulduğunu iddia ederek, hükümetin yıllarca bu konuda halktan bilgi sakladığını belirtmişti.

Kongre'de tanıklara görev sürelerinde karşılaştıkları tanımlanamayan olgulara dair gözlemlerinin anlatılması istenmesinin ardından ABD Donanması'nda pilot olarak görev yapmış olan Ryan Graves de UAP'leri "şeffaf bir küre içinde koyu gri ya da siyah küpe" benzetmişti.

Graves, bu olaylarla karşılaşmanın "nadir olmadığını" vurgularken, UAP'lerin başka ülkelere ait insansız hava araçlarının olması durumunda bunun acil bir ulusal güvenlik sorunu haline dönüşeceğini kaydetmişti.

Üçüncü tanık eski donanma komutanı David Fravor da 2004'te Kaliforniya'da başka bir pilot ile beraber "denizin üzerinde süzülen oval şekilli bir nesneyi" gördüğünü söylemişti.

Söz konusu nesnenin çok hızlı hareket ettiğini ve gözden kaybolduğunu ifade eden Fravor, bir dakikadan kısa bir süre sonra gizemli cismin en son gördüğü yerden çok daha uzakta tekrar ortaya çıktığını anlatmıştı.