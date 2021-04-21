'Şantaj' 'yağma'ya dönüştü, istenen ceza 5 kez arttı

Antalya’da 2018 yılının eylül ayında duygusal birliktelik yaşayan S.K. ve E.K., bir iş yerini 15 gün ortak işletti. Ancak ikili arasında anlaşmazlık çıktı. E.K., beraberindeki 4 kişiyle, evrak üzerinde S.K.'ya ait olan iş yerine gelerek, eşyaları aldı. S.K. de polise şikayetçi oldu. E.K. ise iş yerindeki güvenlik kamerasında kayıtlı olan, cinsel birlikteliklerinin yer aldığı görüntüleri alıp, S.K.'ye “İş yerinde seninle birlikte olduğumuz anı gösteren görüntüler elimde. Şikayetini geri almazsan bu görüntüleri internet ortamında yayarım. Ayrıca, ağabeyine ve oğluna da gösteririm” tehdidinde bulundu. Bunun üzerine şikayetini geri çekmek zorunda kalan kadın, 3 senet ve protokol imzaladı. Daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MAHKEME GÖREVSİZLİK VERDİ

E.K. hakkında, 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava, 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme hakimi davanın ikinci duruşmasında, zorla senet almanın şantaja değil, yağmaya girdiğini, dosyanın ağır cezada görülmesi gerektiğini belirterek 'görevsizlik' verdi.