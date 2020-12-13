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  4. Şantiye alanında toprak kayması: 1 işçi öldü, 1 işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

Şantiye alanında toprak kayması: 1 işçi öldü, 1 işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

13.12.2020 17:43 | Son Güncelleme:
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Şantiye alanında toprak kayması: 1 işçi öldü, 1 işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

Ankara'da, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası şantiye alanında, altyapı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi göçük altında kaldı. İşçilerden Ahmet Tokgöz (58) hayatını kaybederken, Mehmet Vurgun'u (48) kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde, DSİ Genel Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası şantiye alanında, saat 16.00 sıralarında altyapı çalışması yapılırken toprak kayması meydana geldi. Bu sırada 2 metre derinlikteki kanalda çalışan işçiler Ahmet Tokgöz ile Mehmet Vurgun toprak altında kaldı.

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Çevredeki diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu enkazdan çıkarılan Ahmet Tokgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Vurgun'u kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

DHA

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