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  4. Şap aşısı yapmaya çalıştığı inekten tekme yiyen veterinerin çenesi kırıldı

Şap aşısı yapmaya çalıştığı inekten tekme yiyen veterinerin çenesi kırıldı

14.10.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ineğe şap aşısı yapmak isteyen veterinerin, gelen tekmeden kaçamayınca çenesi kırıldı. Talihsiz veteriner hataneye götürülerek tedavi altına alındı.

Şap aşısı yapmaya çalıştığı inekten tekme yiyen veterinerin çenesi kırıldı

Şanlıurfa’da görev yapan veteriner hekim Nesip Çelik, ineğe şap aşısı yapmak istedi. Ancak huysuzlanan hayvan, şiddetli bir tekme darbesiyle hekim Çelik’in çenesini ve dişlerini kırdı.

AŞI SIRASINDA DARBE ALDI

Viranşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekim Çelik, şap hastalığına karşı aşı uygulaması sırasında, inekten yüzüne darbe aldı. Dudakları patlayan, çenesi ve dişleri kırılan Çelik, sağlık görevlilerince hemen tedaviye alındı.

BİRÇOK DİŞİ VE ÇENESİ KIRILDI

Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası, olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Viranşehir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nde görevli meslektaşımız Nesip Çelik şap aşı uygulaması sırasında aldığı darbe sonucu yaralanmıştır. Hastanede yapılan müdahalede birden çok dişi ve çenesinin kırıldığı belirlenmiştir" denildi.

inek

DHA

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