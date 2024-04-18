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  4. Sapık babadan engelli kızına 4 yıl boyunca cinsel istismar! Gizli kamera görüntüleri ele verdi

Sapık babadan engelli kızına 4 yıl boyunca cinsel istismar! Gizli kamera görüntüleri ele verdi

18.04.2024 14:30
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Ankara'da Satılmış B., fiziksel engelli kızı Gizem B.'ye (18) 11 yaşından itibaren 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. Satılmış B.'nin 18 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada, kızını görüntülemek için banyo ve tuvalete yerleştirdiği gizli kameraya yansıyan görüntüsü delil oldu. İşte iğrenç olayın detayları...

Fiziksel engeli nedeniyle aksayarak yürüyen Gizem B., 2022 yılında, 2017'den itibaren 4 yıl boyunca babası Satılmış B.'nin kendisine farklı zamanlarda cinsel istismarda bulunduğunu annesi ve eniştesine anlattı. Annenin şikayeti üzerine gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Satılmış B. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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BANYO VE TUVALETE GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRMİŞ

Satılmış B.'nin, kızını görüntülemek için banyoya yerleştirdiği gizli kameraya yansıyan görüntüler dava dosyasında delil olarak yer aldı. Görüntü ile ilgili dosyada yer alan bilirkişi raporunda, sanık Satılmış B.'nin gizli kamerayı banyoya duşakabini görecek şekilde yerleştirdiği, bir süre sonra kameranın açısına yüzü görünmeyen bir kadının girdiği, daha sonra sanığın kamerayı yerleştirdiği yerden alırken kendisinin de görüntüye yansıdığı belirtildi.

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KAMERA YERLEŞTİRDİĞİNİ KABUL ETTİ

Soruşturma aşamasındaki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen Satılmış B., kızına banyo yaparken yardım ettiğini, başka bir amacı bulunmadığını, evde kızının yanlış davranışlarından şüphelendiği için de banyoya kamera yerleştirdiğini iddia etti. Sanık, Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya katılmadı. Duruşmada Gizem B. ve olayın ortaya çıkmasından sonra babasından boşanan annesi hazır bulundu. Mahkeme, sanığın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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'TUTUKLANMASINI TALEP ETTİK'

Ailenin avukatı Özge İrem Aksu, sanığın tutuklanmasını talep ettiklerini söyleyerek, "Görüntüler 2022 yılında ortaya çıkıyor. Kızımız, 13-14 yaşında çocuk o zamanlar, bunu idrak edemiyor. Bilirkişi raporlarında da sanığın görüntüleri çektiği ortada. Gizem babasının kendisini çektiğini fark edince, annesine anlatıyor. Aslında kamera görüntülerini siliyor bilgisayardan. Ama polisin incelemesi sayesinde silinen bütün görüntüler geri getiriliyor. Yargılama devam ediyor. Biz tutuklanmasını talep ettik" dedi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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