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Sapık sucu tarafından 10 yıl boyunca tecavüz edilen çocuğun annesi konuştu! 'Öyle bir şeytanmış ki...'

21.03.2024 15:59
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Bağcılar’da 60 yaşındaki sucu Metin Şenay, süngerle kaplayarak ses izolasyonu sağladığı dükkânındaki bir odada çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ve tecavüz anlarını kayıt altına aldığı gerekçesiyle tutuklandı. Şenay’ın 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu R.Ş., "Cinsel ilişki sırasında video çekiyordu. Felç geçirene kadar bu devam etti" dedi. R.Ş.'nin annesi S.Ş. ise, “Ben hiç görmedim. Sucumuzdu, gidip geliyordu. Öyle bir şeytanmış ki, hiç kimseye yüzünü göstermemiş" dedi.

Sapık sucu tarafından 10 yıl boyunca tecavüz edilen çocuğun annesi konuştu! 'Öyle bir şeytanmış ki...'

Mide bulandıran olay, 24 Mayıs 2023 günü, Bağcılar Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. 11 yaşındaki M.Y.’yi okuldan alarak dükkânına götürdüğü belirlenince polis, 60 yaşındaki Şenay'ın iş yerine baskın düzenledi. Çocuğun bulunduğu bölmenin ses yalıtımlı olduğu ve şüphelinin M.Y.'yi korkutmak için duvarlara astığı A4 kağıtlarına sessiz olması gerektiği yoksa kendisini öldüreceğini yazdığı görüldü. Gözaltına alınan Metin Şenay’ın telefonundan yüzlerce cinsel istismar videosu çıktı.

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'CİNSEL İLİŞKİYE GİRERKEN VİDEOYA ÇEKİYORDU'

Videolardaki mağdur çocuklardan biri R.Ş. şimdi 19 yaşında. R.Ş. 10 yıl boyunca Metin Şenay’ın istismarına maruz kalmış ve ifadesinde felç geçirdiğini söylemişti. R.Ş. poliste verdiği ifadesinde yaşadıklarını, “Korkumdan aileme söyleyemedim. Metin Şenay’ı 4-5 yaşımdan beri tanırım. Beni dükkânına çağırıyordu. Gitmeyince kızıyordu. Öldürürüm diyerek tehdit ediyordu. Bana, ‘Ben seninle evleneceğim. Çocuğumuz olsun’ diyordu. İlk olay 5 yaşında yaşandı. Son olay ise ben 9’uncu sınıftayken. Cinsel ilişkiye girerken videoya çekiyordu. Felç geçirene kadar bu devam etti" diye anlattı.

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'ÖYLE BİR ŞEYTANMIŞ Kİ...'

R.Ş.’nin annesi S.Ş. ise “Şikayetçi olduk, şikayet devam ediyor. Şu an henüz mahkeme gerçekleşmedi. Mahkemede, avukat ile birlikte konuşacağız. Kızım şu an yanımda. Ben hiç bu konulara girmiyorum, ben hiç görmedim zaten. Öyle bir şeytanmış ki, hiç kimseye yüzünü göstermemiş. Öyle sucumuzdu, gidip geliyordu. Fark etmedim, çok sordum, kendim çok rahatsızdım o zamanlar, ameliyatlar filan geçirdim. Devamlı konuşuyordum, sormuştum kızıma ama sıkıntı yok. Felç olma konusunu abartmışlar, felç olmadı, bir sıkıntısı yok" dedi.

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DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz cinsel istismar Sucu Bağcılar
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