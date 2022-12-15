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Saplantılı aşık anaokulu önünde dehşet saçtı! Genç kızın babasını bıçaklayarak öldürdü

15.12.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Silivri'de bir anaokulunun önünde meydana geldi. 20 yaşındaki cani M.Ö. saplantılı bir şekilde aşık olduğu genç kızın babası Ayhan Egün'ü defalarca bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli M.Ö.'nün eski erkek arkadaş olduğu tespit eden polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. M.Ö.'nün daha önce psikiyatri tedavisi aldığı öğrenildi. Cinayet anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Saplantılı aşık anaokulu önünde dehşet saçtı! Genç kızın babasını bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün Silivri Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi üzerinde bulunan bir anaokulu önünde meydana geldi. M.Ö., eski kız arkadaşının annesinin çalıştığı anaokulunun önüne gidip beklemeye başladı. Bu sırada M.Ö.'nün eski kız arkadaşının babası Ayhan Ergün, eşini almak için anaokulunun önüne geldi. Babayı fark eden M.Ö., otomobile doğru yaklaştı. Kapıyı açan M.Ö., yanında getirdiği ekmek bıçağıyla baba Ayhan Ergün'ü defalarca kez bıçakladı. Ayhan Ergün vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken M.Ö. ise olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra otomobilde hareketsiz yatan Ayhan Ergün'ü fark eden çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan Ergün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis konuyla ilgili araştırma başlattı.

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ESKİ ERKEK ARKADAŞIYMIŞ

Yapılan incelemelerde Ergün'ün aracına bir kişinin yaklaştığını ve kapıyı açtığını gören polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli M.Ö.'nün Ergün'ün kızının eski erkek arkadaşı olduğu tespit eden polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin daha önce de psikiyatri tedavisi aldığı öğrenildi.

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Bu arada cinayet anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli Özkazan'ın Ergün'ün aracına yürüdüğü, kapıyı açıp içeriye doğru eğildiği daha sonra da aracın yanından uzaklaştığı anlar görüldü.

(DHA)

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