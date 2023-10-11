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  4. Saplantılı aşık liseyi birbirine kattı! Önce tehdit etti sonra silahla vurdu

Saplantılı aşık liseyi birbirine kattı! Önce tehdit etti sonra silahla vurdu

11.10.2023 20:57 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde lise öğrencisi sosyal medyadan takip ettiği kızın erkek arkadaşıyla tartıştı. Tehditler savurduktan sonra İstanbul’dan ilçeye gelen şahısın silahla rasgele ateş açması sonrasında lise öğrencisi ayağından vurularak yaralandı.

Saplantılı aşık liseyi birbirine kattı! Önce tehdit etti sonra silahla vurdu

İddiaya göre, Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören B.Ö., İstanbul’dan nakil olan kızı sosyal medyadan takip etti. Bu durum sonrasında genç kıza takıntısı olduğu öne sürülen H.Ö., B.Ö.’ye tehditler savurarak İstanbul’dan Karasu ilçesine geldi. B.Ö. okul çıkışında kendisini uyaran kişiyle karşılaştı.

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Aralarında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö., yanında getirdiği silahla rastgele ateş etmeye başladı. Yerden seken kurşunlardan biri B.Ö.’ye isabet etmesi neticesinde yaralandı. Yaşanan durum üzerine okulda görevli olan öğretmenler H.Ö.’nün elinde bulunan silahı alarak polise ihbarda bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti.

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Merminin ayağından sıyırması neticesinde hafif yaralanan gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken şüpheli polis ekiplerine gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Tehdit aşık lise sakarya karasu

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