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  4. ''Sara hastasıyım'' diyerek kendini yere attı, gerçek bambaşka çıktı: Sizin yüzünüzden kime inanacağımızı şaşırdık

''Sara hastasıyım'' diyerek kendini yere attı, gerçek bambaşka çıktı: Sizin yüzünüzden kime inanacağımızı şaşırdık

04.08.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da "sara hastasıyım" deyip kendisini yere atan şahıs vatandaşlardan para ve yardım istedi. Ancak gerçekte romatizma rahatsızlığı bulunan adamla kadın arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Adama tepki gösteren kadın, “İnsanlar bunlar yüzünden kime inanacağını şaşırıyor” dedi.

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi’nde önceki gün yaşandı. İddiaya göre bir genç kendisinin "sara hastalığım var" deyip yere atarak vatandaşlardan ilaç parası ve yardım istedi.

''İNSANLAR KİME İNANACAĞINI ŞAŞIRDI''

Durumun bir kadının dikkatini çekmesi üzerine kadınla genç arasında tartışma yaşandı. Yaşanan anlar yine aynı kadın tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. ‘Fibromilyaji’ yani romatizma hastalığı raporu gösteren adama tepki gösteren kadın, “İnsanlar bunlar yüzünden kime inanacağını şaşırıyor” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar
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