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'Sarallar' çökertilmişti! Görüntüler ortaya çıktı, dehşet anları böyle görüntülendi

16.11.2023 11:41 | Son Güncelleme:
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Sarallar olarak bilinen organize suç örgütü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla çökertilmişti. 24 kişi gözaltına alınırken, örgüt üyelerinin geçmişteki faaliyetlerinin tespiti için de çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, suç örgütü üyesi Burak F.'nin İstanbul'daki bir eğlence mekanında, S.G.'ye yönelik silahlı saldırı girişiminde bulunduğu anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

'Sarallar' çökertilmişti! Görüntüler ortaya çıktı, dehşet anları böyle görüntülendi

İstanbul ve İzmir'de, "Sarallar Grubu" olarak bilinen suç örgütüne yönelik 14 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonda gözaltına alınan suç örgütü üyelerinin geçmişteki faaliyetlerinin tespiti için de çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, suç örgütü üyesi Burak F.'nin İstanbul'daki bir eğlence mekanında, S.G.'ye yönelik silahlı saldırı girişiminde bulunduğu anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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TABANCA ATEŞ ALMADI

3 Eylül'de yaşanan olayın güvenlik kamera görüntülerinde, şüpheli Burak F.'nin iş yerinin lavabosunun önünde beklediği, S.G'nin çıktıktan sonra bacaklarına doğru ateş etmeye çalıştığı, tabancanın ateş almaması sonucunda ise iş yeri çalışanlarınca darp edildiği anlar yer aldı. İş yerine saldırı girişimini kontrol etmek için gelen yine suç örgütü üyesi Ş.Y. de yakalanarak darp edildi.

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Saldırı girişimi sonrası yakalanan Burak F.'nin tutuklandığı, 14 Kasım'daki operasyonda tekrar gözaltına alınan Ş.Y'nin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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