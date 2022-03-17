Şarap gibi yıllandıkça daha da karizmatik hale gelen Yılmaz Erdoğan'ın imajını sevenler için kombin önerileri

Karizmatik oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın kombinlerine baktığımızda sportif pantolonlar, klasik kumaş yelekler, düz renk şık gömlekler görüyoruz. Ekranlarda genellikle siyah ve beyaz renklerde polo yaka tişörtleri tercih eden oyuncunun son zamanlardaki stili oldukça beğeni topluyor. Klas bir şapka ve harika bir montu kombinleyen aktörün en çok tercih ettiği renkler arasında ise haki, gri, siyah, koyu lacivert ve beyaz yer alıyor. Yılmaz Erdoğan’ın imajını beğenenler ve bu imaja sahip olmak isteyenler için birbirinden şık ürünleri bir araya getirdik. Haydi bir göz atalım!

1. Yılmaz Erdoğan’la bütünleşen şık yelekler

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Ünlü oyuncunun şık davetlerde, kamera karşısında, söyleşi ve röportajlarında çokça tercih ettiği tarzda şık bir yeleği inceliyoruz. Yılmaz Erdoğan tarzı dendiğinde öne çıkan bu yelekler şıklıkta fark yaratmak isteyenler için birebir. HISDERN Erkek Resmi Düğün Partisi 5 Düğmeli Yün Yelek, sahip olduğu fit kesimiyle, koyu füme rengiyle ve önünde bulunan düğmeleriyle özellikle resmi davetlerde severek kullanabileceğiniz bir parça. Beyaz ve siyah gömleklerinizin üzerine çok yakışacak bu ürünü kravatlarla tercih edebileceğiniz gibi gömleğin düğmelerini açıp kollarını sıvayarak daha sportif bir görünüm elde etmeniz mümkün.

2. Polo yaka siyah bir tişört her ortama uyum sağlayabilir

Yılmaz Erdoğan’ın günlük hayatında ve ekranlarda çokça kullandığı siyah polo yaka tişörtleri siz de farklı ortamlarda severek kullanabilirsiniz. Hem jeanlerle günlük tarzda hem kumaş pantolonlarla daha resmi ortamlarda kullanabileceğiniz harika bir tişört inceliyoruz. Altınyıldız Classics Erkek Simsiyah Düğmeli Polo Yaka Tişört’ün renk seçeneklerini görünce çok şaşıracaksınız. Geniş renk seçeneklerine ek olarak fit kesimi ve şık duruşuyla da dikkat çeken bu tişört her tarza ayak uydurabilecek türden. Siz de ürünü, ünlü oyuncu gibi siyah ve kotlarla kombinleyerek günlük stilinizde tercih edebilirsiniz. Uygun fiyatıyla gönülleri fethedecek bu tişörtü çok seveceksiniz.

3. Hem şık hem spor sıcacık bir mont edinmeyi ihmal etmeyin

Yıllar geçtikçe karizmasına karizma katan Yılmaz Erdoğan’ın son zamanlarda üzerinde gördüğümüz uzun şişme montuna çok benzer bir ürünle karşınızdayız. Uzun olmasıyla hem sıcacık tutan hem şıklığı elden bırakmayan bu mont, şişme yapısıyla da sportif tarza ayak uyduruyor. %100 polyester malzemeden üretilen Mascarano Kapüşonlu Kürk Detaylı Erkek Siyah Uzun Şişme Mont’un kalın ve yumuşak dokusu sayesinde soğuk kış aylarında bile sıcacık kalacaksınız. Hem fermuarlı hem çıtçıtlı iliklemesiyle rüzgârı daha çok kesen bir yapıya sahip bu montun kürklü kapüşonuyla yağmurlu havalardan da korunabilirsiniz.

4. Yakası açık beyaz sweat'ler Yılmaz Erdoğan’ın vazgeçilmezlerinden

Siyahların adamı Yılmaz Erdoğan genellikle gömlek ve hırkalarının içine beyaz ve yakası açık sweat'ler tercih ediyor. Tek başına jeanlerin üzerine de giydiği, açık renk gömleklerle de birleştirdiği beyaz sweat'lerin çok benzeri bir modeli inceliyoruz. GABRİA Yaka Düğmeli Sweat’in yaka kısmında ufak bir açıklık ve 3 adet küçük siyah düğme bulunuyor. Beyaz rengi dışında gri, haki, siyah ve lacivert gibi seçenekleri bulunan GABRİA Yaka Düğmeli Sweat, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu gibi siz de ürünü tek başına kollarını sıyırarak kullanabilir ya da gömlek ve blazer'larınızın içine giyebilirsiniz.

5. Haki ve gri renklerdeki gömlekleri günlük kombinlerinizle birleştirin

Her ne kadar klasik tarza ayak uydursa da sportif kombinleriyle de dikkatleri üzerinde toplayan oyuncumuz, günlük tarzında genellikle haki, gri ve soluk tonlardaki spor gömlekleri tercih ediyor. Giyiminde pek fazla canlı renk kullanmayan ünlü oyuncunun favorilerinden biri ise haki gömlekler. Eğer Yılmaz Erdoğan'ın stiline uygun giyinmek istiyorsanız bombe Slim Fit Erkek Kot Gömlek güzel bir seçenek olabilir. Haki rengi, üzerinde bulunan siyah çıtçıtları da ürüne farklılık katıyor. Düz beyaz ve siyah tişörtlerinizin üzerine çok yakışacak bu gömleği, sonbahar ve ilkbahar aylarında kullanabilirsiniz.

6. Siyah gömleklerle asaletinizi ortaya koyun

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Resmi ve şık ortamlarda siyah takımlarıyla öne çıkan Yılmaz Erdoğan, takım elbiselerinin içine genellikle beyaz ve siyah renklerdeki gömlekleri tercih ediyor. Siyah ve lacivert klasik fit kesimli gömlekleri ise genellikle siyah düz bir pantolonla birleştiren aktörün tarzını beğenenler ve benimseyenler için olmazsa olmaz bir ürünle karşınızdayız. DeFacto R4340AZ Uzun Kollu Slim Fit Basic Gömlek Erkek bu tarz bir parça arayanlar için harika bir seçenek. Uygun fiyatıyla da dikkat çeken bu gömleği dilerseniz şık kombinlerinizde dilerseniz günlük stilinizde tercih edebilirsiniz.

7. Karizmatik oyuncumuz gömlekleri örme hırkalarla birleştirmeyi de çok seviyor

Klasik tarzından pek ödün vermeyen Yılmaz Erdoğan’ın yıldız parçalarından bir diğeri ise düz siyah renklerde, gömlek ve V yaka tişörtlerin üzerine giydiği fit kesim örme hırkalar. Karizmatik oyuncunun genellikle kollarını sıyırarak kullanmayı tercih ettiği siyah hırkalar gibi bir ürüne sahip olmak istiyorsanız US Polo Assn Siyah Erkek Hırka tam size göre! Derin V yakasıyla her giysiye kolayca uyacak yapısının yanında, yumuşacık ince dokusu, açılabilir düğmeleri ve bel kısmındaki lastiğiyle de kullanım kolaylığı sağlıyor. Kalitesine bayılacağınız bu hırkanın bordo, lacivert ve gri renkleri de bulunuyor.

8. İtalyan tarzı kasketler stilinizin yıldız parçası olmaya aday

Son döneme damgasını vuran İtalyan tarzı kasketler, Yılmaz Erdoğan’ın en sık tercih ettiği aksesuarlar arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun siyah düz pantolon ve şişme uzun bir montla birleştirdiği bu tarz şapkaları siz daha farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Külah Erkek Peaky Balıksırtı Desenli İngiliz Kasket Şapka, benimsediğiniz her tarza kolayca uyum sağlayacak türden. Ceketler, şık yelekler, gömlek ve pantolonlarla inanılmaz bir uyum içinde olacak bu şapkayla Yılmaz Erdoğan tarzına daha da yaklaşabilirsiniz. Girdiğiniz her ortamda gözlerinizi üzerinizde hissettirebilecek bu şapkanın lastikli yapısı ve astarı da kullanım kolaylığı sağlıyor.

9. Siyah şık bir pantolon da olmazsa olmazlar arasında yer alıyor

Siyah gömlek, tişört, ceket, kravat hepsinin altına giyebileceğiniz, her giysinizle uyum içinde kullanabileceğiniz mükemmel bir pantolon inceliyoruz! Oyuncumuzun da sürekli olarak tercih ettiği şık, fit kesim bir siyah pantolon her ortamda kurtarıcınız olabilir. Ön ve arka kısmında 2'şer adet cebi bulunan Avva Erkek Siyah Yandan Cepli Comfort Slim Fit Chino Pantolon, fit kesimi ve düz rengi ile sade pantolonları sevenler için harika bir ürün. Birbirinden farklı renk seçeneklerinden dilediğinizi de seçebilirsiniz. Dokuma kumaştan üretilen bu şık pantolon sonbahar ve kış aylarında dolabınızın vazgeçilmezi olmaya aday.

10. V yaka beyaz tişörtlerle Yılmaz Erdoğan’ın stiline yaklaşın

Beyaz bluzlar kadar beyaz V yaka tişörtler de Yılmaz Erdoğan’ın yine çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Bu parçaları gömlek ve hırkaların içine giyerek kullandığı gibi tek başına, kot pantolonlar ve siyah pantolonlarla da sık sık bir araya getiriyor. Zarif kesimli, kaliteli kumaştan üretilen, V yaka seidensticker T-Shirt V-Ausschnitt Kurzarm Uni Tişört Erkek sade tasarımıyla tarzınıza kolayca ayak uyduracak türden. Beyaz basic bir tişört çoğu kombinin vazgeçilmez parçalarından biri olabilir. Ürünü kotlar, klasik pantolonlar ve sıcak yaz günlerinde şortlarla da kombinleyebilirsiniz.