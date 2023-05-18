Sararmış beyaz spor ayakkabı nasıl temizlenir? Sararmış ayakkabıyı bembeyaz yapıyor

Sararmış beyaz spor ayakkabıyı temizlemek için çamaşır makinesi kullanıyorsanız ayakkabılarınızın ömrünü kısaltıyor olabilirsiniz. Spor ayakkabıları uzun süreli kullanabilmek için temizliklerinde dikkatli olmak gerekiyor. Sararmış beyaz spor ayakkabıyı beyazlatmak için oldukça kolay yöntemler bulunuyor. İşte spor ayakkabı beyazlatma yöntemi...

SARARMIŞ SPOR AYAKKABI NASIL BEYAZLATILIR?

Sararmış spor ayakkabıları temizlemek için sık sık çamaşır makinesi yıkamaları tercih edilmektedir ancak çamaşır makinesi içerisinde dönen ayakkabılarınızın bazı kısımları zarar görebilir. Bu yüzden sararmış spor ayakkabılarınızı elinizde temizlemeniz daha iyi bir seçenek olacaktır.

BULAŞIK DETERJANI

Önce bir kağıt havlu ile yüzey temizliğini yalnızca suyla gerçekleştirin. Daha sonra tabanı temizlemek için bir beze çok az bulaşık deterjanı damlatın ve dairesel hareketlerle tabanı temizleyin.

Deterjan yerine karbonat kullanarak da sararan spor ayakkabılarınızı kolayca temizleyebilirsiniz. Bu yöntemler yerine ayakkabı beyazlatma spreylerini de kullanabilirsiniz.

SPOR AYAKKABI TABANI NEDEN SARARIR?

Spor ayakkabılar her zaman ilk alındığı günlerdeki gibi beyaz kalmaz. Spor ayakkabıların sararmasına neden olan birçok etken bulunmaktadır. Ayakkabıların sararmasındaki iki temel etken güneş ışınları ve kirlerdir. Beyaz renk kirden ve tozdan en çabuk etkilenen renkler arasındadır. Spor ayakkabılar ve diğer tüm ayakkabılar zeminler ile sürekli temas halindedir. Zeminlerdeki tüm toz, kir ve toprak kaynaklı bulaşmalar beyaz renkli spor ayakkabılarının sararmasına yol açar ve ayakkabılarınız ilk günkü parlaklığını yitirir. Güneşin zararlı ışınları ayakkabı malzemeleri üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Güneşe maruz kalan ayakkabılar zaman içerisinde sararacak ve ilk günkü parlaklığını yitirecektir. Küçük temizlik işlemlerinden yararlanarak ayakkabılarınızın ilk günkü parlaklığına kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

