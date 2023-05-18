KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Sararmış beyaz spor ayakkabı nasıl temizlenir? Sararmış ayakkabıyı bembeyaz yapıyor

Sararmış beyaz spor ayakkabı nasıl temizlenir? Sararmış ayakkabıyı bembeyaz yapıyor

18.05.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz spor ayakkabı bahar ve yaz aylarında hemen hemen her kombine uyum sağlamasıyla sıklıkla kullanılıyor. Beyaz spor ayakkabıların kolayca pislenmesi ve sararması en çok şikayet eden konular arasında yer alıyor. Servet harcanarak alınan beyaz spor ayakkabıların sararmasını beyazlatmak için çözümler aranıyor. Aşağıdaki yöntemle sararmış beyaz spor ayakkabı nasıl beyazlar sorusunun cevabını bulabilirsiniz.

Sararmış beyaz spor ayakkabı nasıl temizlenir? Sararmış ayakkabıyı bembeyaz yapıyor

Sararmış beyaz spor ayakkabıyı temizlemek için çamaşır makinesi kullanıyorsanız ayakkabılarınızın ömrünü kısaltıyor olabilirsiniz. Spor ayakkabıları uzun süreli kullanabilmek için temizliklerinde dikkatli olmak gerekiyor. Sararmış beyaz spor ayakkabıyı beyazlatmak için oldukça kolay yöntemler bulunuyor. İşte spor ayakkabı beyazlatma yöntemi...

SARARMIŞ SPOR AYAKKABI NASIL BEYAZLATILIR?

Sararmış spor ayakkabıları temizlemek için sık sık çamaşır makinesi yıkamaları tercih edilmektedir ancak çamaşır makinesi içerisinde dönen ayakkabılarınızın bazı kısımları zarar görebilir. Bu yüzden sararmış spor ayakkabılarınızı elinizde temizlemeniz daha iyi bir seçenek olacaktır.

Yeni Proje - 2023-05-18T110535.085

BULAŞIK DETERJANI

Önce bir kağıt havlu ile yüzey temizliğini yalnızca suyla gerçekleştirin. Daha sonra tabanı temizlemek için bir beze çok az bulaşık deterjanı damlatın ve dairesel hareketlerle tabanı temizleyin.

KARBONAT

Deterjan yerine karbonat kullanarak da sararan spor ayakkabılarınızı kolayca temizleyebilirsiniz. Bu yöntemler yerine ayakkabı beyazlatma spreylerini de kullanabilirsiniz.

Yeni Proje - 2023-05-18T110548.345

SPOR AYAKKABI TABANI NEDEN SARARIR?

Spor ayakkabılar her zaman ilk alındığı günlerdeki gibi beyaz kalmaz. Spor ayakkabıların sararmasına neden olan birçok etken bulunmaktadır. Ayakkabıların sararmasındaki iki temel etken güneş ışınları ve kirlerdir. Beyaz renk kirden ve tozdan en çabuk etkilenen renkler arasındadır. Spor ayakkabılar ve diğer tüm ayakkabılar zeminler ile sürekli temas halindedir. Zeminlerdeki tüm toz, kir ve toprak kaynaklı bulaşmalar beyaz renkli spor ayakkabılarının sararmasına yol açar ve ayakkabılarınız ilk günkü parlaklığını yitirir. Güneşin zararlı ışınları ayakkabı malzemeleri üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Güneşe maruz kalan ayakkabılar zaman içerisinde sararacak ve ilk günkü parlaklığını yitirecektir. Küçük temizlik işlemlerinden yararlanarak ayakkabılarınızın ilk günkü parlaklığına kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zekayla ideal kadın ve erkeğin özellikleri çizildiYapay zekayla ideal kadın ve erkeğin özellikleri çizildi
Küçük göğüslerini büyütmek için uyguladığı yöntemle...Küçük göğüslerini büyütmek için uyguladığı yöntemle...
"Seksten daha iyi" diyerek viral oldu! Uzmanlar uyardı"Seksten daha iyi" diyerek viral oldu! Uzmanlar uyardı
Anahtar Kelimeler:
karbonat spor ayakkabı temizlik beyaz spor ayakkabı bulasik deterjani bez spor ayakkabı nasıl temizlenir beyaz bez spor ayakkabı nasıl temizlenir ayak

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

"Kavgalıyız" deyip itirafta bulundu

"Kavgalıyız" deyip itirafta bulundu

Resimdeki atı sadece yüksek IQ'lu insanlar görebiliyor

Resimdeki atı sadece yüksek IQ'lu insanlar görebiliyor

Saçı yanlış yıkıyormuşuz! Saçın yağlanmasına neden oluyor

Saçı yanlış yıkıyormuşuz! Saçın yağlanmasına neden oluyor

Aldatan kocasından intikam almak için tamamen değişti

Aldatan kocasından intikam almak için tamamen değişti

Gençlik için servet harcamayın! Bu yöntem 10 yaş gençleştiriyor

Gençlik için servet harcamayın! Bu yöntem 10 yaş gençleştiriyor

İlginizi Çekebilir

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.