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Sarhoşken içine soktuğu maddeyi gören doktorlar şok oldu! İtirafı olay yarattı

27.03.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücuda çeşitli yollarla giren yabancı maddeler riskli durumlara sebep olabiliyor. Bu maddelere hızlı ve doğru şekilde müdahale etmek hastanın en az hasarla kurtulmasını sağlıyor. İsmi açıklanmayan Nepalli bir adam içine soktuğu yabancı madde ile üç gün boyunca yaşadı. Sarhoş adam yapılan sorguların ardından çarpıcı bir itirafta bulundu.

Sarhoşken içine soktuğu maddeyi gören doktorlar şok oldu! İtirafı olay yarattı

Anüsüne bardak sokan 47 yaşındaki Nepalli bir adam tıbbi yardım almadan üç gün boyunca bardakla yaşadığını belirtti. Yaşadığı sağlık problemlerinin ardından hastaneye başvuran adam başlangıçta bardağı kasıtlı olarak sokmadığını belirtirken zaman geçtikten sonra sağlık görevlilerine 12 cm uzunluğundaki bardağı sarhoşken 'kendini tatmin etmek' için kullandığını itiraf etti.

İKİ GÜN BOYUNCA TUVALETİNİ YAPAMADI

47 yaşındaki evli adam, cam bardağı kendisi çıkarmaya çalışsa da başarısız olduktan sonra yardım istedi. Journal of Nepal Medical Association'da yazan sağlık görevlileri, onun iki gündür dışkılayamadığını ancak gaz çıkarabildiğini söylediler.

RUH HALİNİN NORMAL OLDUĞUNU BELİRTİLDİ

Adam acı çektiğini bildirirken, karnında şişme ve anal yaralanması, kanaması olmadığı belirlendi. Nepal Tıp Fakültesi ve Eğitim Hastanesi doktorları tarafından hazırlanan vaka raporunda olayın tarihi açıklanmadı. Muayenede ruh hali ve davranış kalıpları 'normaldi' ve psikiyatrik hastalık öyküsü yoktu.

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DOKTORLAR CAMIN KIRILMASINDAN KORKTUKLARINI SÖYLEDİLER

Röntgen taramaları, üst rektum ve kolonda ters çevrilmiş bir su bardağı gösterdi. Doktorlar, bardağın 'çıkarıldığında' kırılacağı korkusuyla, sağlık görevlilerinin üzerinde ışık bulunan esnek bir tüp kullanarak sigmoid kolonun içine bakmasına izin veren bir prosedür olan sigmoidoskopi yapmayı reddetti. Ancak hastanede adamın rektumundan camı çıkarmaya yönelik ilk girişimler başarısız oldu.

BAĞIRSAKTA YARALANMAYA NEDEN OLABİLİRDİ

Bacakları havada olacak şekilde sırt üstü yatması istenen cerrahlar, bardağı elle çıkarmaya çalıştı. Ancak sağlık görevlileri, camın 'çıkarmak için kavranamadığı' ve önemli ölçüde yüksek cam kırılma riski olduğu ve bunun da bağırsakta yaralanmaya yol açabileceğini paylaştı.

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AMELİYATA ALMAK ZORUNDA KALDILAR

Başka seçenek kalmadığında, ekibin nesneye yaklaşmasına izin vermek için adamın midesinin kesilmesi gerekiyordu. Doktorlar kalın bağırsakta camı hissettiler, ancak 'cam yüksekte, ters çevrilmiş ve sıkıca sıkıştırılmış olduğundan' camı anüsten çıkaramadılar. Cerrahlar daha sonra bir sigmoid enterotomi yapmaya karar verdiler ve kabı bu şekilde başarıyla aldılar.

BİR HAFTA SONRA TABURCU EDİLDİ

Ameliyattan sonra, genellikle ameliyatlardan sonra sıvı birikmesini önlemek ve herhangi bir sızıntı olup olmadığını izlemek için kullanılan bir pelvik dren yerleştirdi.
Beş gün sonra adam tekrar dışkılamaya başlayabildi ve dren altıncı günde çıkarıldı.
Ameliyattan bir hafta sonra taburcu edildi ve iki ay sonraki kontrol randevusunda herhangi bir komplikasyon olmadığı ortaya çıktı.

30-40 YAŞ ARASINDAKİ ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Genel olarak rektal yerleştirme konusunu tartışan doktorlar, erkeklerin rektumlarına nesnelerin sıkıştığı vakaların çoğunun 30 ila 40 yaşları arasındaki erkekler olduğunu kaydetti. Soda ve bira şişeleri, deodorant kapları, tahta veya kauçuk nesneler, kemikler ve piller gibi eşyalar bulunduğunu eklediler. Doktorlar, çoğu hastanın maddeleri yerleştirdiğinde sarhoş olduğunu söylediler.


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