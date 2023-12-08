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  4. Sarıkamış Belediye Başkanı kalp krizi ardından beyin kanaması geçirdi

Sarıkamış Belediye Başkanı kalp krizi ardından beyin kanaması geçirdi

08.12.2023 00:40 | Son Güncelleme:
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalp krizi geçirdiği anlaşılan MHP'li Belediye Başkanı Harun Hayali, tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde bu kez beyin kanaması geçirdi. Sağlık heyeti, Başkan Hayali'nin ambulans uçakla İzmir Dokuz Eylül Hastanesi’ne sevkine karar verdi.

Sarıkamış Belediye Başkanı kalp krizi ardından beyin kanaması geçirdi

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, sabah saatlerinde göğsündeki ağrı şikayetiyle Sarıkamış Devlet Hastanesine gitti. Burada muayene edilen Hayali'nin kalp krizi geçirdiğini belirleyen doktorlar, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk etti. Öğlen saatlerinde anjiyo olan ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Başkan Hayali’nin bu sırada beyin kanaması da geçirdiği belirlendi.

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Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu hastaneye gelerek, Hayali'nin durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Sağlık heyeti, Başkan Harun Hayali’nin ambulans uçakla İzmir Dokuz Eylül Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verdi.

(DHA)


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beyin kanaması Belediye başkanı Sarıkamış
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