Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Meslek Yüksekokulu öğrencileri Sarıkamış Şehitleri için temsili nöbet tuttu. İlçe merkezinde toplanan, asker kıyafeti giyen ve ellerine Türk bayrakları ile meşale alan yaklaşık 500 öğrenci, sıfırın altında 15 derecede Alisofu Şehitlik Anıtı'na kadar yaklaşık 2 kilometre yürüyüş yaptı. Şehitlikteki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Askeri kıyafet giyen öğrenciler temsili olarak nöbet değişerek bayrak teslim aldı. Öğrenciler daha sonra kar üzerinde meşalelerle "Sarıkamış" yazısı yazarak ağıt yaktı. KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, yaptığı konuşmada, şehitleri rahmetle andıklarını ifade ederek, "Sevinçli ve coşkulu günlerin olduğu gibi böyle kederli ve acılı günler de vardır. Bu mukaddes topraklar için, bu kutlu dava için kendi canlarını karşılık olmaksızın seve seve ve isteyerek feda eden bu vatan evlatlarını rahmetle anıyoruz." dedi.

Böyle acılı olayın bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Kapu, "Üzerinde bulunduğumuz bu topraklarda şehit oldular, Allah ruhlarını şad etsin, makamlarını cennet eylesin. Sarıkamış İslam aleminin kaderidir, sadece Anadolu insanının değil. Sarıkamış artık İslam ümmetinin kederi ve kutsal bir mekanıdır. Anadolu'nun her yerinden, diğer coğrafyalardan burada şehit olanlar var. Onun için Sarıkamış bu yönüyle de İslam ümmetinin, toplumunun kutsal mekanı. Allah bir daha hem milletimize hem İslam ümmetine böyle acılı ve kederli günler yaşatmasın, tüm şehitlerime Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu. - "Mehmetçik'imiz cesaretin en güzel örneğini göstermiş" Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy ise Sarıkamış'a 22 Aralık'tan sonra hüzün çöktüğünü belirterek, "104 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda ecdadımız kaybedilen toprakları anavatana katmak için büyük bir mücadele verdiler. 'Asımın Nesli Asrın Yürüyüşünde' sloganıyla 104. yıl dönümünde Sarıkamış şehitlerini anıyoruz." ifadesini kullandı.