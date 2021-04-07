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'Sarıklı amiral'le ilgili Bakan Akar'dan yeni açıklama!

07.04.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuoyunda tartışılan ve 104 emekli amiralin bildirisine de giren 'sarıklı amiral' ile ilgili son gelişmeyi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı. Bakan Akar, soruşturmanın devam ettiğinin altını çizerken, TSK'nın da fotoğraf karesinden rahatsız olduğu ve söz konusu amiralin ihraç edilebileceği belirtildi.

'Sarıklı amiral'le ilgili Bakan Akar'dan yeni açıklama!

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından bazı gazetecilerin katılımı ile düzenlenen Kara Havacılık Komutunlığı'ndaki üs bölgesinin tanıtımına katıldı. Burada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı söyleşiyi okurlarına aktaran Selvi, gündemdeki kritik sorunun da cevabını aradı.

'SARIKLI AMİRAL' KONUSUNU BAKAN AKAR'A SORDU

Selvi, kamuoyunda 'sarıklı amiral' olarak bilinen, 104 amiral bildirisine de giren konuyu Bakan Hulusi Akar'a sordu.

Bakan Akar, soruşturmanın devam ettiğinin altını çizdi.

TSK DA RAHATSIZ

Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde 'sarıklı amiral' konusunda edindiği izlenimi de aktaran Selvi, TSK'nın fotoğraf karesinden rahatsız olduğunu, söz konusu amiralin TSK'dan ihraç edileceğini yazdı.

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Selvi, işin sadece hukuki prosedürünün beklendiğini iddia etti.

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Hulusi Akar

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