'Sarıklı amiral'le ilgili Bakan Akar'dan yeni açıklama!

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından bazı gazetecilerin katılımı ile düzenlenen Kara Havacılık Komutunlığı'ndaki üs bölgesinin tanıtımına katıldı. Burada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı söyleşiyi okurlarına aktaran Selvi, gündemdeki kritik sorunun da cevabını aradı.

'SARIKLI AMİRAL' KONUSUNU BAKAN AKAR'A SORDU

Selvi, kamuoyunda 'sarıklı amiral' olarak bilinen, 104 amiral bildirisine de giren konuyu Bakan Hulusi Akar'a sordu.

Bakan Akar, soruşturmanın devam ettiğinin altını çizdi.

TSK DA RAHATSIZ

Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde 'sarıklı amiral' konusunda edindiği izlenimi de aktaran Selvi, TSK'nın fotoğraf karesinden rahatsız olduğunu, söz konusu amiralin TSK'dan ihraç edileceğini yazdı.

Selvi, işin sadece hukuki prosedürünün beklendiğini iddia etti.



