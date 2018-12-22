Sarıklı asker fotoğrafı sosyal medyayı salladı! CHP'li isimden çok sert tepki

CHP’nin 25. ve 26. dönem Trabzon Milletvekili olan Haluk Pekşen, sosyal medyada gündeme gelen "sarıklı asker" fotoğrafına tepki gösterdi.

Sosyal paylaşım ağı Twitter'da, kafasında sarıkla askeri üniformalı bir fotoğrafın yer aldığı paylaşımı alıntılayan Pekşen, son günlerde Meclis’teki bütçe görüşmeleriyle tartışmaların odağı haline gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı hedef aldı.

HULUSİ AKAR'A YÜKLENDİ

Pekşen tweetinde, "Bir ülkede siyaset Ordu’ya girmişse o ordu ülkenin ordusu değil en büyük sorunudur.Balyoz kumpasını kuranların amacı da tam olarak budur. HULUSİ ve daha bir çok kişi ordunun siyasallaşmasının eseridir" ifadelerini kulandı.



