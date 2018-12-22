HABER

Sarıklı asker fotoğrafı sosyal medyayı salladı! CHP'li isimden çok sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 11:32 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan 'sarıklı asker' fotoğrafı tartışmalara neden oldu. CHP PM Üyesi Haluk Pekşen, fotoğrafla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a tepki göstererek "ordunun siyasallaşmasının eseridir" ifadelerini kullandı.

Sarıklı asker fotoğrafı sosyal medyayı salladı! CHP'li isimden çok sert tepki

CHP’nin 25. ve 26. dönem Trabzon Milletvekili olan Haluk Pekşen, sosyal medyada gündeme gelen "sarıklı asker" fotoğrafına tepki gösterdi.

Sosyal paylaşım ağı Twitter'da, kafasında sarıkla askeri üniformalı bir fotoğrafın yer aldığı paylaşımı alıntılayan Pekşen, son günlerde Meclis’teki bütçe görüşmeleriyle tartışmaların odağı haline gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı hedef aldı.

HULUSİ AKAR'A YÜKLENDİ

Pekşen tweetinde, "Bir ülkede siyaset Ordu’ya girmişse o ordu ülkenin ordusu değil en büyük sorunudur.Balyoz kumpasını kuranların amacı da tam olarak budur. HULUSİ ve daha bir çok kişi ordunun siyasallaşmasının eseridir" ifadelerini kulandı.

sarıklı asker

Gerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyorGerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyor
18 bıçak darbesiyle eşini yaralayan sanığın cezası az bulundu18 bıçak darbesiyle eşini yaralayan sanığın cezası az bulundu
Türkiye'nin en genç muhtar adayıTürkiye'nin en genç muhtar adayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya sarıklı asker CHP Haluk Pekşen Hulusi Akar

En Çok Okunan Haberler

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Mesut Özil için tüm imkanları seferber edecek

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Mesut Özil için tüm imkanları seferber edecek

Diriliş Ertuğrul dizisine Savaşçı'dan sürpriz transfer!

Diriliş Ertuğrul dizisine Savaşçı'dan sürpriz transfer!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Okuyucu Yorumları 10 yorum
O cahile deyin ki; tam aksine, bir ülkede siyasi otorite orduya hükmedemiyorsa o ordu o ülkenin ordusu değildir.
ELİNDE KADEHLE POZ VERMİŞ OLSA SİYASALLAŞMIŞ OLMUYOR DEĞİL Mİ O ZAMAN MODERN SİYASAL OLUYOR SAKINCASI YOK. O ZAMAN DA PEYGAMBER OCAĞI OLMAKTAN ÇIKIYOR NE YAPMAK LAZIM ŞİMDİ
Provokasyon için çekilmiş bu fotoğrafı besbelli
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Toplu taşıma kullanan herkesi ilgilendiren karar! Yolcu kusurlu bulundu

Toplu taşıma kullanan herkesi ilgilendiren karar!

Yasak aşk felaket getirdi! 'Seni boynuzluyorum' sözü çılgına çevirdi

Yasak aşk felaket getirdi: Seni boynuzluyorum!

Diyanet'ten yeni proje: Üniversite öğrencisine 'umre' programı

Diyanet'ten yeni proje: Üniversite öğrencisine 'umre' programı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2018'de 8,5 milyondan fazla kişi sorgulandı

FLAŞ! 32 bin 408 kişi yakalandı

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda

Konya'da eski eş dehşet saçtı: Uygunsuz halde yakaladım

Konya'da eski eş dehşet saçtı: Uygunsuz halde yakaladım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.