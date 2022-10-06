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Sarımsağın kulak ağrısı üzerindeki şaşırtıcı etkisi: Sadece yarım saatte rahatlayacaksınız

06.10.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal antibiyotik sarımsağın sağlık üzerinde birçok faydası olduğu biliniyor. Ama bunu şimdiye kadar duymamız olabilirsiniz. Kulak ağrısı çekiyorsanız denemeye değer bir yöntem sayesinde, yarım saatte kulak ağrısını dindirebilirsiniz.

Sarımsağın kulak ağrısı üzerindeki şaşırtıcı etkisi: Sadece yarım saatte rahatlayacaksınız

Kulak, vücudun hassas organlarından biridir. Kulak ağrısı ise çekilmez bir çile gibidir. Sarımsağı kulak temizliği ve kulak ağrısı için deneyebileceğinizi biliyor musunuz?

Mutfakların vazgeçilmez faydalı besini sarımsak, yeni bir faydasıyla gündemde. Haber7 tarafından paylaşılan bir haberde; Sarımsağın gün yüzüne çıkmamış bazı faydalarından bahsedildi. Kulak temizliği için tercih edilen ancak aslında kullanılması sakıncalı olan kulak çubukları, kulak kirini içeri iterek kulak zarına zarar veriyor. Kulak temizleme çubuğunu kulağınıza sokmanız kulak zarına hasar vererek duymanıza zarar vermenize neden olabilir.

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KULAK AĞRISINI SARIMSAKLA DİNDİRİN

Kulak kiri kulak kanalını nemli tutmaya yarar. Kulaklarınızı temiz tutmanın en iyi yolu ona hiç dokunmamaktır. Duyma sorunu ve aşırı kulak kiri şikâyetiniz varsa doktora görünmelisiniz. Sarımsağın antibiyotik etkisi olduğundan kulak enfeksiyonunuz varsa, bir ipe bağladığınız bir diş sarımsağı kulak dışına yerleştirip yarım saat bekleyin.

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SARIMSAĞIN BİLİNMEYEN FAYDALARI

Sarımsağın, onlarca rahatsızlığa iyi geldiği biliniyor. Pek çok hastalığa karşı vücudu korumaya yardımcı doğal besinlerden bir tanesi olan sarımsak; saç ve tırnak sağlığının korunması, kanserden korunma, cinsel sağlığın korunması, kilo kontrolünün sağlanması, kalp ve damar hastalıkları ile diyabet gibi kronik hastalıklara karşı korunma gibi pek çok alanda faydaları bulunan bir besindir. ABD ve Avrupa'da da çokça kullanılan sarımsak doğal bir mucize olarak kabul edilir.


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