Sarımsak nasıl tüketilir, en iyi nasıl tüketilir? Sarımsak kaç günde bir yutulmalı, aç karna yenir mi?

Sarımsağın acımtrak bir tadı vardır. Bu yüzden çiğ olarak tüketilmesi biraz zordur. Bunun yanında çiğnendiğinde ve yendiğinde ağızda bıraktığı koku çevredekilere rahatsızlık verebilir. Bu nedenlerden dolayı sarımsağın çiğ tüketiminden kaçınılsa da aslında sarımsağın en iyi tüketimi çiğ yemektir. Sarımsağın kokusundan rahatsız olanlar için sütle kaynatılıp içilmesi önerilir. Ayrıca kesinlikle aç karna sarımsak tüketimi yapılmaması önerilir. Bunun sebebi mide asidini arttırmasıdır. Eğer tüketilecekse doktor tavsiyesi alınarak tüketilmesi önerilir. Her sabah günde bir defa sabah kahvaltısından hemen sonra tüketilmesi çok daha doğru olacaktır. Bu kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir.

Sarımsak nasıl tüketilir?

Sarımsak acı ve keskin kokulu bir besindir bu yüzden çiğ tüketimi biraz zordur. Sarımsağın hem tat hem de koku olarak rahatsız etmeyeceği en iyi kullanım yöntemleri yemekler ve soslardır. Kanser başta olmak üzere birçok hastalığa iyi gelen doğal bir şifa kaynağı olarak bilinir. Kozmetik ürünlerinden yemeklere kadar birçok alanda kullanılır. Her alanda da inanılmaz yararları bulunur. Doğal bir antibiyotik etkisi bulunduran sarımsak özellikle soğuk algınlığı nezle gibi durumlarda antibiyotik etki sağlar. Hasta olunduğu zaman düzenli bir şekilde çiğ sarımsak yiyerek hastalığın etkilerini azaltmak mümkündür. Sarımsak dilimlenerek, rendelenerek ya da bütün hâlinde yemeklere ve soslara eklenebilir. Bunun yanı sıra sarımsaktan turşu da yapılarak tüketilebilir.

Günümüzde sarımsağın en çok pişmiş hâli tüketilir. Bunun sebebi de çiğ hâlinde yendiğinde ağızda kalan koku olmasından kaynaklanır. Pişmiş sarımsak tükettikten 24 saat sonra vücutta fayda göstermeye başlar. Pişmiş sarımsağın faydaları:

Yüksek kolesterolü düzenler.

Damarları temizler ve damar tıkanıklarının önüne geçer.

Kalp hastalıklarına iyi gelir.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

Sarımsak en iyi nasıl tüketilir?nfeksiyon, soğuk algınlığına direnç sağlar.

Vücut üzerinde zamanla ağır metaller birikebilir. Pişmiş sarımsağın en büyük faydalarından birisi de bu metalleri vücuttan atmaya sebebiyet vermesidir.

Kemiklerin güçlenmesini sağlar.

İlerleyen yaşlarda kemik erimesini engeller.

Düzenli tüketimde enerji verir ve zinde tutar.

Uykusuzluk problemi çekenlere yardımcı olur.

Sarımsak en iyi nasıl tüketilir?

Sarımsak yemeklere ya da soslara konulsa da sarımsağın en iyi tüketimi çiğ olarak yenmesidir. Sarımsak uzun süre pişirildiğinde ya da ısıl işleme maruz kaldığında besin değerlerini kaybeder. Sarımsağın faydalarından en iyi şekilde yararlanmanın yolu sarımsağı çiğ olarak tüketmektir. Bir diğer yol da yemek piştikten sonra sarımsak eklemektir. Yemekteki ısıl işlem bittikten sonra sarımsak eklenirse yine sarımsaktan en iyi şekilde faydalanılabilir.

Sarımsak kaç günde bir yutulmalı?

Sarımsak tüketiminde miktara dikkat edilmelidir. Çok fazla tüketimi ciddi zararlara sebebiyet verebilir. Antiseptik özelliği olan ve çok yüksek bir besin olmasından ötürü gün içerisinde 2 dişten fazla sarımsak tüketimi önerilmez. Ayrıca kan şekeri düşürücü özelliği bulunan sarımsak çok fazla tüketildiğine büyük zarar ve yan etki yaratabilir. Sarımsağın günlük tüketim sınırı aşılırsa mide asidinin artmasına yol açar. Bu da mide yanmasına sebep olur. Emziren ve hamile olan kadınlar doktor tavsiyesi ile sarımsak tüketimine başvurmalıdırlar. Özellikle emziren anneler için sarımsak tüketimi bebekte gaz oluşumuna sebep olabilir. Bunun yanında kızarıklık ve çeşitli alerjik problemler de ortaya çıkabilir.

Aç karnına sarımsak yenirse ne olur?

Sarımsak tüketiminin sağlığa sayısız faydası vardır. Ancak çiğ bir şekilde aç karna yenildiği takdirde sağlığa ekstra faydasının bulunduğu bilinir. Sarımsak aç olarak tüketilirse damar tıkanıklığı sorunlarının önüne geçilir. Ayrıca kan şekerini düzene sokar ve yüksek tansiyonun düşmesini sağlar. Düzenli tüketim sağlandığında vücuda enerji verir ve pek çok faydası bulunur. Aç karnına sarımsak yutmanın faydalarından bahsetmek gerekirse bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Hâlsizlik gibi sıkıntıların giderilmesinde yardımcı olur.

Yüksek enerji verir ve gün boyu zinde kalınmasını sağlar.

Cinsel gücü arttırır.

Saçkıran hastalığına sebep olan durumların giderilmesinde yarar sağlar.

Saçların daha güçlenmesini sağlar.

Zehirlenme gibi durumlara karşı direnç sağlar.

Akciğer bronşlarının açılmasını sağlar.

Daha rahat nefes alıp vermeyi sağlar.

Kabızlık problemi olan bireyler için fayda sağlar.

Nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların iyileştirilmesine büyük katkıda bulunur.

Hazmı kolaylaştırır.

Bağırsakları güçlendirir.

Kanser riskini azaltır.

Hastalıklarda direnç sağlar.

Taze sarımsak nasıl yenir?

Taze sarımsak, diğer tüm sebzeler gibi taze şekilde tüketilmelidir. Bunun için topraktaki sarımsağın yeşil olan kısımları temizlendikten sonra salata ve yemeklerde kullanılmalıdır. Eğer taze sarımsak hemen kullanılmayacaksa doğru şekillerde muhafaza edilmelidir. Bunun sebebinin de hemen kurumaya başlamasıdır. Taze sarımsağı özellikle çiğ tüketmeniz sindirime yardımcı olur. Aynı zamanda toksin maddelerin etkisiz hâle getirilmesinde ve mikropların yok edilmesine de yardımcı olduğu bilinir. Çiğ şekilde taze sarımsak yutmak, sarımsaktaki antibiyotiğin ortaya çıkmasını sağlar. Bu da vücut direncini arttırır. Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı sizleri korur.