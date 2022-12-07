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Toz zerdeçal nasıl tüketilir, çayı nasıl yapılır? Toz zerdeçalı nasıl kullanmalıyım, yemeklerde nasıl kullanılır?

07.12.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toz zerdeçalın içerisinde çok sayıda vitamin ve mineral, uçucu yağ ve en önemli ana etken maddesi olan kurkumin bulunur. Zerdeçal antik çağlardan beri kullanılan bir baharattır. İnanılmaz bir etkiye sahip olan zerdeçal iltihap giderici ve ağrı kesici görevi üstlenir. Kansere yakalanma riskini ve depresyonun etkilerini azaltır. Kök çubuk ve toz olarak tercih edilebilir. Peki, toz zerdeçalı yemeklerde nasıl kullanabiliriz?

Toz zerdeçal nasıl tüketilir, çayı nasıl yapılır? Toz zerdeçalı nasıl kullanmalıyım, yemeklerde nasıl kullanılır?

Zerdeçal, zencefil familyasından gelir. Hint safranı, zerdeçöp ve safran kökü gibi isimlerle de bilinir. Ana vatanı Güney Asya olan bu baharat sarı çiçekli ve büyük yapraklı bir bitkidir. Tat olarak hafif keskin ve acımtırak bir aroması bulunur. A, B, C grubu vitaminleri içerir, son derece güçlü bir oksidandır. Zerdeçal kurutularak öğütülür ve bu öğütme sonrasında toz olarak kullanılır. Doğada bulunan ve çok sayıda hastalığa fayda sağlayan bir kök bitkisi olarak bilinir. Hem yemeklerde hem de soslarda tüketilebilir. Zerdeçalın lifli yapısı metabolizmayı iyi çalıştırır ve hızlandırır. Ayrıca kilo almanın önüne geçer ve mideyi rahatlatır. Zerdeçal farklı birçok şekilde tüketilebilir. Dilimlenerek, baharat şeklinde ya da kapsülü formunda tüketilebilir. Zerdeçalın tüketimi konusunda tek bir yöntemden bahsetmek doğru olmaz.

Toz zerdeçal nasıl tüketilir?

Zerdeçal sarı ve iri yapraklı olan bir bitkidir. Kurutulduktan sonra toz hâline getirilen zerdeçal baharat olarak hem yemeklerde hem de soslar da farklı şekillerde kullanılır. Bunun yanı sıra toz zerdeçalın çayı da yapılabilir. Toz zerdeçalı çay olarak tüketebilir ve zerdeçalın faydalarından bu şekilde de yararlanmak mümkündür. Yemeklerde de toz zerdeçalı sos olarak kullanabilirsiniz. Yemeklerde kullanmak istemiyorsanız da bir çay kaşığı zerdeçalı yoğurtla karıştırarak yemeğin yanında tüketebilirsiniz. Yoğurtla toz zerdeçal tüketmek bağışıklığı güçlendirmede yardımcı olacaktır.

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Toz zerdeçal çayı nasıl yapılır?

Toz zerdeçal sağlık açısından insan vücuduna büyük fayda sağlar. Bu yüzden hem hızlı hem de pratik bir şekilde tüketim sağlamak istiyorsanız zerdeçal çayı tüketebilirsiniz. Toz zerdeçal çayı için sıcak bir su kaynatın. İçerisine 1 ya da 2 çay kaşığı toz zerdeçalı ekleyin. 10 dakika demlenmeye bırakın. Demlenen zerdeçal çayını ister bal ister limonla karıştırarak tüketebilirsiniz.

Toz zerdeçal nasıl kullanılır?

Toz zerdeçal birçok şekilde kullanılabilir. Toz zerdeçalı en iyi tüketme yolları yağ içeren yemeklerin yanında yoğurt gibi içeriklerde karıştırarak tüketmektir. Zerdeçal içerisinde bulunan kurkumin yalnızca yağda çözünebilir bu sebeple doğal yağ bulundurulan besinlerle karıştırılarak tüketilmesi daha sağlıklı olacaktır. Zerdeçal kullanımını sıralayacak olursak şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Çorbalarda kullanılabilir.
  • Omlete veya haşlanmış yumurtaya eklenebilir.
  • Yoğurta katılıp tüketilebilir.
  • Salatlara katılıp tüketilebilir.
  • Zerdeçal çayı yaparak kullanılabilir.
  • Yemeklerde sos olarak tüketilebilir.

Toz zerdeçal yoğurtla nasıl tüketilir?

Toz zerdeçalın yağ yakıcı özelliği bulunur ve özellikle zayıflamak isteyen kişiler yoğurtla tüketmeyi tecih eder. Yağ yakıcı toz zerdeçal özelliği olan zerdeçalı yoğurtla birlikte sabah ve akşam aç karnına tüketildiğinde yağ yakımını hızlandırır. Toz zerdeçalı yoğurtla tüketmek için bir kase içerisine bir tatlı kaşığı toz zerdeçal ekleyebilirsiniz. Yoğurt ile zerdeçalı karıştırıp bu karışımı günde iki kez aç karnına tüketebilirsiniz. Bu karışım hem tokluk hissi kazandıracak hem de hızlı yağ yakmanızı sağlayacaktır.

Toz zerdeçal yemeklerde nasıl kullanılır?

Toz zerdeçal yemeklerde çok tüketilen bir baharattır. Mutfaklarda baharat olarak tüketilmesiyle bilinmektedir. Toz zerdeçal yapmak için önce bitki temizlenir ve sonra suda kaynatılarak kurutulur. Kurutulan bitki öğütülüp baharat şeklini alır. Özellikle fırında pişirilen yemeklerde zerdeçal hem renk verir hem de farklı bir lezzet katar. Bu sebeple de sıklıkla tercih edilir. Genellikle Hint mutfağında tercih edilen bir baharattır. Toz zerdeçal çorbalarda, balık ve tavuk yemeklerinde tercih edilirken salatalara da enfes bir tat katmaktadır. Bunun yanı sıra toz zerdeçal sağlıklı içeceklerde, kürlerde ve hamur işi tatlılarda da tercih edilir. Özellikle balık çorbası, söğüş ve çeşitli sebze yemeklerinde sos çeşnisi olarak kullanılır.

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