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Sarıyer'de akılalmaz cinayet! Duvar yazısının önünde fotoğraf paylaşınca... Lise öğrencisi Emir'i döve döve öldürdüler

21.08.2024 06:53
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde işlenen bir cinayet akıllara durgunluk verdi. 'Ayazağa kedileri geliyorum' şeklinde cümlenin yer aldığı duvarın önünde arkadaşlarıyla fotoğraf çekilerek sosyal medyada paylaşan 16 yaşındaki Emir Koçhan, iddiaya göre fotoğraf yüzünden tartıştığı şüpheliler tarafından darbedilerek öldürüldü. Cinayetle ilgili 4 zanlı tutuklandı.

Sarıyer'de akılalmaz cinayet! Duvar yazısının önünde fotoğraf paylaşınca... Lise öğrencisi Emir'i döve döve öldürdüler

16 yaşındaki lise öğrencisi Emir Koçhan, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi’ndeki 'Ayazağa kedileri geliyorum' şeklinde cümlenin yer aldığı duvarın önünde arkadaşlarıyla fotoğraf çekilerek sosyal medya hesabında paylaştı.

YENİDEN AYNI YERE GİTTİLER

Bu paylaşımın altında yapılan yorumlar ise tartışmalara neden oldu. Olaydan bir süre sonra Emir Koçhan, arkadaşlarıyla birlikte sosyal medyaya görüntü çekmek için Ayazağa Mahallesi'ne gitti.

KALABALIK GRUP TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Durumu öğrenen karşı tarafın da olay yerine gelmesinin ardından tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kalabalık grup tarafından darbedilen Emir Koçhan baygınlık geçirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Koçhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Koçhan, salı günü hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliyi polis merkezine götürdü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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"ÇETE GİBİ BİR GRUP, ÇOCUĞU DARBETMİŞ"

Öldürülen Emir Koçhan'ın babası Sedat Koçhan, olayı telefonla öğrenip hastaneye gittiğini ifade ederek, "Bana telefon geldi hastanede diye. Hastaneye gittiğimde entübe edilmişti çocuğum. O anda kriz falan geçirdim. Savcılık, polis hepsi çalışıyor. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Arkadaşlarıyla gidiyorlar beş kişi, diğer dört arkadaşını tutuyorlar. Müsaade etmiyorlar yardım etsin diye. Belli çete gibi bir grup, çocuğu ortaya almışlar. Darbediliyor, katliam yapılmış sadece, başka diyecek bir şey bulamıyorum. Lise 3'e geçmişti, 16 yaşına da yeni girmişti. İçlerinde yaşları büyük olanlar da var, küçük olanı tehdit etmişler söylemeyeceksin diye. Motordan düştüğünü, kendiliğinden böyle olduğunu söyleyeceksiniz demişler" şeklinde konuştu.

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"DUVARDAKİ YAZI 1 YIL ÖNCE YAZILMIŞ"

Öldürülen Emir Koçhan'ın akrabası Emre Fıçıcı, "Olay duvarda bir yazıyla başlıyor. Yazı da bir sene önce falan yazılmış, bizim yeğen de orada fotoğraf çekiliyor. Daha sonra sosyal medyada karşı taraftan tehdit içerikli yazılar yazılıyor. Onlara karşılık birbirleriyle atışıyorlar. Çocuklarda olaydan bilinçsiz Ayazağa'ya gidiyor. 10-15 kişilik bir grupla geliyor karşı taraf. Bizim çocuklar da beş kişi, bizim çocuklara saldırıyorlar. Diğer çocukları gasbediyorlar, ellerinden telefonlarını alıp susturuyorlar. Emir yeğenimiz de darbediliyor, ölümüne sebep olacak kadar şiddetli bir şekilde. Daha sonra ambulansı aramalarına izin vermiyorlar. Aradan bayağı bir zaman geçiyor. Darbettikten sonra ambulansın gelmemesi için kimseye aratmıyorlar. 20-25 dakika sonra ambulans geliyor. Geldiğinde de kalp masajı yapıyorlar. Cumartesi günü oldu olay, dün de beyin ölümü gerçekleşti. Sabah da vefat etti. Yazıyı kendisi de yazmıyor, başkası yazıyor. Sadece gidip önünde fotoğraf çekiliyor ve sosyal medyaya atıyor. Karşı taraf da tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Sarıyer
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