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Sarıyer'de kayıklara tırmanma macerası faciayla bitti!

30.10.2023 17:57 | Son Güncelleme:
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Sarıyer'de, arkadaşı ile gezmeye giden Ferhat Kurnaz, uçurumdaki kayalıklara tırmanmaya çalışırken dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ağır yaralanan Kurnaz, itfaiye ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmaları sonucu kurtarıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sarıyer'de kayıklara tırmanma macerası faciayla bitti!

Sarıyer'in Garipçe mahallesinde arkadaşı ile gezmeye giden Ferhat Kurnaz (21), uçurumdaki kayalıklara tırmanmaya çalışırken dengesini kaybederek düştü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, elverişsiz arazi şartları nedeniyle sahilde kayalıkların arasında yatan kazazedeye ulaşamadı. Kıyı Emniyeti'nden yardım istenmesi üzerine olay yerine zodyak bot sevk edildi. Bot ve kayık yardımı ile yaralının bulunduğu alana ulaşan ekipler, bota aldıkları Ferhat Kurnaz'ı Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı'na götürerek burada bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Kurnaz, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak kurtarılan Kurnaz'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"İKİMİZDİK BAŞKA KİMSE YOKTU"

Ferhat Kurnaz ile birlikte gezmeye gelen arkadaşı Vehbi Kılıç yaşananları, "Garipçe Kalesi'ne girdik biz, dolaşmaya gelmiştik zaten. Kıyılardan dolaşa dolaşa geldik, sonra ben tırmanmak istedim, tırmandım. O da peşimden geldi. Ben tırmanmayı başardım, çıktım oradan ama Ferhat çıkamadı. Aradım 'Orada bekle, gelip seni kurtaracağım' dedim. Sonra baktım yoktu, tekrar çıktım tepeden görünen yere çıktım, yerde yatıyordu. İkimizdik, başka kimse yoktu" şeklinde anlattı.

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Garipçe'de yaşayan Müyesser Bülbül ise, "Lütfen burası çok tehlikeli, gelmeyin. Sahilleri çok tehlikeli, lütfen rica ediyoruz, bakın çocuk düştü alamıyorlar. Lütfen bütün herkese sesleniyorum, gelmeyin, çocuklarınızı da yollamayın." şeklinde konuştu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

(DHA)

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Sarıyer uçurum

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