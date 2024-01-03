Şarjda bırakılan cep telefonu korku dolu anlar yaşattı!

Yangın, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 186’ncı sokaktaki Çiğdem Apartmanı’nın 5’inci katındaki dairede çıktı. Alınan bilgiye göre, telefonu şarja taktıktan sonra uyuyan anne Ruken K. (30) ile çocukları Umut K. (11), Buse K. (9), Onur K. (7) ve Hasret K. (3), bataryanın patlaması sonucu çıkan yangınla uyandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen anne ve çocuklara olay yerinde oksijen takviyesi verdikten sonra Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)







