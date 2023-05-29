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Şarkıcı Hatice kendisine hakaret edenlere gözdağı verdi!

29.05.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için bazı takipçilerinin tepkisini çeken Hatice, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından eleştirilmeye başlandı. Hatice hakaret yorumlarını da paylaşıp gözdağı verdi.

Şarkıcı Hatice kendisine hakaret edenlere gözdağı verdi!

Her oy kullanmaya gittiğinde yaptığı kombinlerle adından söz ettiren şarkıcı Hatice bu sefer de kırmızı kombiniyle dikkat çekmişti. Şarkıcı"Oyumu kullandım. Yaşlandığınızda bile kamburunuz olmasın istiyorsanız dik durun. En büyük zenginlik budur. Dik duruşunuz varsa saygıyla, menfaatiniz varsa haramla yaşarsınız" demişti.

Geçtiğimiz haftalarda cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ilan eden ve sık sık destek paylaşımları yapan Hatice, seçimden sonra gelen hakaretlere sessiz kalmadı.

Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için bazı takipçilerinin tepkisini çeken Hatice'ye bir takipçi hakaret ederek "Geri zekalı Hatice ne oldu? Deden Kılıçdaroğlu seçilemedi yine yine yine kaybetti" yorumunu yaptı.

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Gelen yorumu Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, "Teker teker bütün yorumları okuyorum yılmadan ve emin olun hepinizle yakından ilgileneceğim. Bedelini ödemeye hazır mısınız?" diyerek gözdağı verdi.

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