"Şarkılar Seni Söyler" müzikali 20 Ekim'de izleyiciyle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Cüneyt Arkın, Semiha Yankı, Hayko ve Fatih Ürek'in rol aldığı "Şarkılar Seni Söyler" adlı müzikal, 20 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak. Eserin yönetmenliğini üstlenen Müjdat Gezen, Tim Show Center'da düzenlenen basın gösteriminde AA muhabirine açıklamada bulunarak, projeye iki yıl önce projeye karar verdiğini söyledi. Müzeyyen Senar ile başlayan ve Zeki Müren'in vefatıyla sona eren gazino hayatını müzikalde işlediğini dile getiren Gezen, yazma sürecinin bir yıldan fazla sürdüğünü, Türker İnanır'ın eklemeleriyle oyunu 9 kez kaleme aldığını aktardı. Müjdat Gezen, o dönem sahne alan Safiye Ayla, Müzeyyen Senar ve Zeki Müren'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ismin benzerlerine oyunda yer verdiğini aktararak, kendisi hayatta olan sanatçıları ise oyunda rol almak üzere davet ettiklerini kaydetti. Oyunda 81 kişinin rol aldığını, bazı oyuncuların birden fazla karakteri canlandırması sonucu 101 kişilik bir oyun sahneye koyduklarını vurgulayan Gezen, 3 saat 15 dakika süren iki perdelik eserde 120 civarında peruk, 300 kadar kostüm kullanıldığını ifade etti.

Gezen, eserde Türkan Şoray'ın da rol almasını istediğine işaret ederek, "Ama Türkan bana dedi ki, 'Ben oynamayayım ama Melike (Melike İpek Yalova) beni oynasın'. Kendi seçti. Bir yarışma açtık. Benzeyen benzemeyen, 100'den fazla genç kızımız başvurdu ama Melike'yi istedi." diye konuştu. Müzikalde Sezen Aksu, Zerrin Özer ve Bülent Ersoy'u canlandıran erkek oyuncu Fehmi Dalsaldı'nın seçilmesinin nedenine de değinen Gezen, "Sezenle konuştum. 'Bütün şarkılarımı veriyorum. Hiçbir şey talep etmiyorum. Bu adam beni oynasın.' dedi. 3 rol oynuyor." ifadelerini kullandı. Müjdat Gezen, müzikalde 26 şarkının kullanıldığını ve ikisi hariç her sanatçıya telif ödendiğini vurgulayarak, "Eğer hayatın bu kadar pahalı olduğu bir dönemde de (izleyiciler) tercih edip gelirlerse biz medyun-u şükran oluruz. Çünkü zor, çok zor iş. İnsan önce eğlenceden keser." değerlendirmesinde bulundu. - "1975'e gidip geri döneceğiz" Müzikalde gazino patronunu canlandıran usta oyuncu Cüneyt Arkın, Müjdat Gezen'in kendisi yerine eşi Betül Hanım'ı ikna ettiğinin altını çizerek, "Ben çok kale fethettim. Fakat Müjdat kaleyi içeriden fethediyor." dedi.