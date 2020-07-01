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Sarma sigara yasaklandı mı? Tütün ürünleri yasağı nedir? Sarma sigara tütün satışı yasak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 15:28 | Son Güncelleme

Sarma sigara satışına yasak ile ilgili Resmi Gazete’de karar yayımlandı. Pek çok kişi sarma sigara yasağı ile ilgili kararı merak ediyor. Bir süredir sarma sigara tütün satışı yasağı konuşuluyordu. Tütün ürünleri yasağı ile alakalı resmi açıklama yapıldı. Peki, sarma sigara yasaklandı mı? Bundan sonra sarma tütün satışı yasak mı? Sarma tütün satışı cezası nedir?

Sarma sigara yasaklandı mı? Tütün ürünleri yasağı nedir? Sarma sigara tütün satışı yasak mı?

Uzun süredir gündemde olan tütün ürünleri yasağı ile ilgili nihai karar merak ediliyordu. Son olarak Resmi Gazete’de yayımlanan kararla belirsizlik ortadan kalktı. Şimdi vatandaşlar “Sarma sigara yasaklandı mı?” sorusunun cevabını merak ediyor. 1 Temmuz itibariyle bazı tütün ürünlerinin satışına yasak getirildi.

Sarma sigara yasaklandı mı?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre tütünün sigara kağıdına sarılarak poşetlenip satılmasına yasak getirildi. 1 Temmuz 2020 itibariyle makarona ve sigara kağıdına doldurulmuş tütünlerin satışı yasak. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu üzerinde yapılan değişiklik sonrasında ticari maksatla yaprak sigara kağıdına ya da makarona doldurulmuş halde satılan tütün ürünleri yasaklandı.

Sarma sigara cezası

Alınan karar ve getirilen sarma sigara yasağı doğrultusunda yasağa uymayan kişiler 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Uygulamayla yurt dışından kaçak yollarla ülkeye sokulan ve vergi geliri kaybına yol açan sigara satışının önüne geçileceği düşünülüyor. Ticari maksatla yaprak sigara kağıdını ya da makaronu içerisine tütün ya da herhangi bir madde doldurarak satanlar, satışına arz edenler, bulunduranlar ve naklini sağlayanlar için sarma sigara yasağı doğrultusunda yapılacak cezai uygulama 1 Temmuz’da yürürlükte olacak. 1 Temmuz 2021 itibariyle de Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi alınmadan ya da Tarım ve Orman Bakanlığına bildirimde bulunulmadan tütün ticareti yapılması yasaklanacak.

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