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Saros Körfezi'nde 'İspanyol dansçısı' şaşkınlığı!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2020 09:58 | Son Güncelleme

Edirne sınırlarında karşılaşılan 'İspanyol Dansçısı', görenleri şaşırttı. Kızıldeniz gibi sıcak sularda görülmesine alışkın olunan İspanyol dansçısını Saros Körfezi'nde ilk kez gördüğünü söyleyen 20 yıllık dalış eğitmeni, balığın yüzerken gerçekten dans ediyormuş gibi göründüğünü söyledi.

Saros Körfezi'nde 'İspanyol dansçısı' şaşkınlığı!

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nde "İspanyol dansçısı" balığı görüntülendi.

Enez ilçesi açıklarında dalan Ender Özgen, su altı kamerasıyla derin maviliklerdeki güzellikleri görüntüledi.

Özgen, 10 metre derinlikte "İspanyol dansçısı" balığını da kaydetti. Bir süre dalgıcın yanında yüzen balık daha sonra gözden kayboldu.

"GENELDE KIZILDENİZ GİBİ SICAK SULARDA GÖRÜLÜYOR"

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Dalış merkezi sahibi ve dalış eğitmeni Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır körfezde dalış yaptığını ve sadece iki kez bu balıkla karşılaştığını söyledi.

Balığın yüzerken dans ediyormuş gibi müthiş bir görsel sunduğunu anlatan Özgen, şunları kaydetti:

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"Büyük deniz yumuşakçalarından İspanyol dansçıları (Spanish dancer) adıyla da bilinen bu balıklar zarif yüzüşleriyle tanınırlar. Gerçekten dans ediyormuş gibi duran bu canlı seyredilmeye değerdir. Genelde Kızıldeniz gibi sıcak sularda görülen balığı son olarak Saros Körfezi'nde görüntüledik. Yaşanan iklim değişikliği ile ısınan suların, balığın yaşam alanını genişlettiği tahmin ediyoruz."

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AA

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