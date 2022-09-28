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  4. Şaşırtan benzerlik! iOS 16'nın sevilen özelliği Samsung telefonlarda göründü

Şaşırtan benzerlik! iOS 16'nın sevilen özelliği Samsung telefonlarda göründü

28.09.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, üçüncü One UI 5 beta sürümünü geçen haftanın sonlarında yayınladı. Kullanıcılar ise, kilit ekranı özelleştirme seçeneklerinin, iOS 16'daki en büyük değişikliklerden biri olan yeniden tasarlanan kilit ekranının özelleştirme seçeneklerine oldukça benzediğini iddia etmeye başladı. Bir kullanıcı ise aradaki benzerlikleri göstermek için Twitter hesabı üzerinden bazı fotoğraflar paylaştı.

Şaşırtan benzerlik! iOS 16'nın sevilen özelliği Samsung telefonlarda göründü

Samsung'un One UI 5 beta sürümü şaşırttı. Geçen haftanın sonlarında gelen yeni beta sürümdeki kilit ekranı özelleştirme seçenekleri, kullanıcılar tarafından Apple'ın iOS 16 ile sunduğu yeni kilit ekranı özelleştirme seçeneklerine benzetildi. Apple'ın iOS 16'daki kilit ekranı özelleştirmeleri iOS 16'daki en büyük değişikliklerden biri olarak görülmüştü.

iOS 16 VE ONE UI 5 BETA ARASINDAKİ KİLİT EKRANI BENZERLİKLERİ

TechDroider'ın kurucusu Vaibhav Jain, Twitter'da paylaştığı fotoğraflarla, iOS 16, One UI 5 beta ve Samsung'un Good Lock uygulaması (Sistemde yerleşik olmayan diğer cihaz özelleştirme seçeneklerini açan Samsung'a özgü bir uygulama) arasındaki benzerlikleri gösterdi.

Jain Twwet

Tıpkı iOS 16'da olduğu gibi, Samsung'un One UI 5.0 beta 3 sürümünde de kilit ekranına uzun süre basarak ekranda özelleştirme imkanı sağladığı görüldü. Jain, "OneUI 5 Kilit Ekranı Arayüzü, iOS 16'nın bir kopyasıdır" iddiasında bulundu.

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Apple'ın yeni kilit ekranı özelleştirmeleriyle ise kilit ekranına widget'lar ekleme, yazı tipi ve renk değişiklikleri yapma, duvar kağıdı filtreleri uygulama ve bazı ince ayarları yapma imkanı sunuluyor.

Samsung, Good Lock uygulaması veya One UI sistemi aracılığıyla yıllardır kullanıcıların kilit ekranlarını özelleştirmesine izin veriyor. Ancak en son güncelleme, "Samsung Apple'dan ilham almış" yorumlarına yol açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung iOS One UI
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